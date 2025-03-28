江和樹被要求簽離職單砲轟黨中央 周榆修致歉：督導幹部已自請處份

民眾黨秘書長周榆修對此致歉，並表示，負責督導的副秘書長黃成峻已經向中央黨部自請處分，未來也會要求同仁重新確認相關表格用詞。（民眾黨提供）

2025/03/28 10:32

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被要求簽離職單江和樹砲轟民眾黨中央 揚言讓蔡壁如的人補中央委員

〔記者李文馨／台北報導〕前民眾黨台中黨部主委江和樹昨晚透過直播批評，民眾黨組織部要求他簽離職單，並揚言若黨中央沒有給交代，他將辭去中央委員並補上蔡壁如的人馬。民眾黨秘書長周榆修今對此致歉，並表示負責督導的副秘書長黃成峻已經向中央黨部自請處分，未來也會要求同仁重新確認相關表格用詞。

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江和樹昨晚開直播砲轟民眾黨中央，強調他交出主委一職是為黨的未來著想、貫徹前主席柯文哲意志。自己原本歡喜甘願作先鋒，讓新任黨主席黃國昌好做人，但他卸任至今中央黨部沒歡送、沒一句感謝的話，還要他寫自動離職同意書、限明天繳回，聲明書上還包括「不得洩漏黨內祕密」的條文內容，他認為縣市黨部主委沒有領薪水，不是員工，「中央需要糟蹋人到這程度嗎？」

對此，周榆修錄製影片聲明表示，有關台中市黨部江和樹議員反映中央黨部傳遞給卸任主委的表格是離職、解任一事，他在此代表中央黨部跟江和樹及全國各地一棒接一棒，勞苦功高卸任的主委們至上最高的歉意。

周榆修指出，對於表格上的疏失，負責督導的副秘書長黃成峻已經向中央黨部自行處分，他們會依照相關規定做後續辦理。對於行政作業上的未盡事宜，未來會在文字上做更精細的修正，從根本做起。

周榆修強調，再次肯定所有卸任的主委，在黨遭逢困境時，站在第一線努力，一點一滴聚沙成塔，協助穩定軍心。他重申對此致上最高的歉意，未來也會要求黨部同仁，在相關表格、語意、遣詞用字重新確認，如同前主席柯文哲所說的80、20法則，遇到事情時，不只要解決本身的政治問題，更要從根本著手。

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