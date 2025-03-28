綠封鎖議場 傅崐萁籲綠委好好問政

立院議場一早民進黨團便佔領議場及主席發言台癱瘓議事。 （記者田裕華攝）

2025/03/28 10:27

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，今天院會將確認議事錄。民進黨團主張違法會議、決議無效，徹夜封鎖議場，要求沒有協商就沒有開會。對此，國民黨團總召傅崐萁表示，請民進黨立委不要再占領主席台，好好問政，現在是總質詢期間，時間就是可以到午夜12點，呼籲民進黨早日盡快離開主席台，「讓我們好好開會」。

傅崐萁指出，國會議員在立法院本就要好好開會，有這麼多重大的法案要推動，也正在進行施政總質詢，執政黨癱瘓司法院、行政院、立法院，到底想要什麼，連國安法的審議也要癱瘓，到底民進黨把所有人綁成肉票要做什麼？

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傅崐萁表示，本來就應該在立法院好好開會，大家遵守議事規則來進行，為什麼把立法院弄的像刑場一樣，這麼多的封條，是想要把哪個肉票押進刑場，難道民進黨團總召柯建銘要把行政院長卓榮泰押進刑場嗎？非常奇怪，這是一個民主的國會，不能好好的開會、好好的討論？

傅崐萁說，希望柯建銘回頭是岸，「他要找我單挑，我敬老尊賢，都七老八十了我怎麼可能欺負他，請他不要用這樣粗暴的手段來對付在野黨。」

傅崐萁強調，希望大家能好好開會，國民黨團同樣秉持善意，靜候開會的消息，也請民進黨立委不要再占領主席台，好好問政，現在是總質詢期間，時間就是可以到午夜12點，呼籲民進黨早日盡快離開主席台，「讓我們好好開會」。

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