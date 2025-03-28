北一女師區桂芝上央視被檢舉 邱垂正批「顛倒是非」：配合中媒統戰

陸委會主委邱垂正受訪。（記者田裕華攝）

2025/03/28 10:04

〔記者李文馨／台北報導〕台北市立北一女中國文老師區桂芝接受中國官媒央視採訪，批評總統賴清德將中國定調「境外敵對勢力」、「良心何在」，被民眾檢舉違反教育中立。陸委會主委邱垂正今（28日）在立法院受訪直言，區的說法顛倒是非、混淆視聽，配合中共黨媒對台統戰，陸委會對此表達遺憾。

行政院長卓榮泰今率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告繼續質詢。對於區桂芝在中國官媒的言行，邱垂正會前受訪表示，中共黨媒都負有一些政治任務，黨媒期待受訪者的談話、採訪內容是他們想要的立場和論調，陸委會尊重每個人對自己文化與身份的認同，但迎合中共黨媒來對台統戰，這是他們很在意的，台灣的自由民主得來不易，大家應該共同守護。

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邱垂正指出，特別是區桂芝曲解了賴總統對中共「境外敵對勢力」的定位，台灣近幾年受到中共政權各種施壓、步步進逼，從軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰、無所不在的認知作戰，以及灰色地帶侵擾，「請問這不是敵對勢力嗎？」

邱垂正表示，這不僅符合台灣「反滲透法」的定義，更是客觀事實，也是舉世所公認，怎麼會把「境外敵對勢力」投射到你母親身上？這令他們覺得驚訝，是中共政權、北京當局對台的敵意，不是對一般中國大陸人民有敵意，台灣也沒有禁止國人赴陸探親，中國大陸的親屬也可以來台探親，這都屬於人民之間的正常交流。

邱垂正直言，區這樣的說法有點顛倒是非、混淆視聽，配合中共黨媒對台統戰，陸委會對此表達遺憾，絕大多數國人也不會認同。邱也說，區接受中共黨媒的專訪，引發國人很多不認同，包括教育部、陸委會等相關機關都收到許多檢舉函，指歐老師不適任。至於是否違反教職人員相關規定或其他法律，陸委會尊重教育主管機關的查處。

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