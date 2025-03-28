罷團在雙和醫院前擺攤遭驅趕 院方：醫院範圍內保持行政中立

雙和醫院表示基於行政中立及維護病患及家屬安全，勸離罷團。（記者翁聿煌攝）

2025/03/28 10:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民體雙和罷團如火如荼進行二階連署，其中的中和罷團26日在雙和醫院附近擺攤，卻遭到醫院保全驅離，罷團表示，罷團連署位置距離急診室還有140公尺，雙和醫院回應，罷團使用地點為台北醫學大學校區範圍，院方基於行政中立及避免阻礙交通、影響病人及家屬，由警衛到場勸離，衛福部政次林靜儀表示，只要民間活動沒有影響到醫療，請醫院在溝通過程注意語氣跟態度，避免造成民間團體覺得被無故打壓。

雙和罷團表示，26日傍晚罷團在雙和醫院遠處擺攤連署，遇到醫院3名保全上前驅趕，這讓一旁前來連署的民眾看不下去，好說歹說，不料對方口氣相當不友善，雙和醫院保全批評罷團惡劣外，更表示這裡不搞政治。

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據罷團人員表示，罷團擺攤位置，距離雙和醫院急診室不僅在對街，直線距離也有140公尺，沒阻礙到任何就醫動線，罷團表示，他們愈被打壓，愈有看不過去的民眾出來支持連署，甚至還包括公務員，讓罷團覺得很感動。

雙和醫院為此發布聲明，針對社群平台貼文指責雙和醫院阻撓罷免活動一事，雙和醫院表示，經查，該團體活動範圍乃台北醫學大學雙和校區與雙和醫院區域，為考量學生、來院民眾及校院員工安全，當初建院時退縮校地作為人行道。

雙和醫院依法秉持行政中立原則，不得為特定政治團體從事宣傳或相關活動；相關群眾活動恐阻礙交通、打擾到院病人、陪病家屬，甚至影響緊急醫療勤務等行為，因此院方保全及業管單位人員，接獲通知後即向罷團說明與勸導離開。

對於雙方溝通誤會、誤解造成紛爭，院方深感遺憾，後續也將加強保全教育訓練，但盼相關團體理解院方維護病患就醫權益，及依法秉持行政中立立場。

雙和罷團在雙和醫院旁爭取連署，遭醫院保全勸離。（摘自網路畫面）

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