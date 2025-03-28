綠營佔議場批公投案決議無效 柯建銘：拿拐杖跟傅崐萁釘孤枝

民進黨團佔領議場主席發言台，地上則陳列罷免國民黨立委的告示牌，黨籍立委們並在總召柯建銘的帶領下高喊大罷免成功。（記者田裕華攝）

2025/03/28 09:53

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，今（28）日院會將確認議事錄；民進黨團主張違法會議、決議無效，昨晚徹夜封鎖議場，並成功佔領主席台。民進黨團總召柯建銘嗆聲，黨團等待國民黨所謂最強暴力，他會拿拐杖跟國民黨團總召傅崐萁「釘孤枝」。

立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢。民進黨立委26日起在議場前排班，昨行文要求立法院長韓國瑜召集朝野協商解決，更兵分四路、徹夜封鎖議場，防止又遭在野黨突襲，並要求沒有協商就沒有開會。傅崐萁則向媒體表示，強力排除是選項之一；但直到今天上午7時議場開門，國民黨團並未阻攔，讓綠營順利進場佔領主席台。

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柯建銘表示，黨團將議場封鎖，是怕國民黨像鬼一樣半夜偷開會，這種會議無效，黨團正等待傅崐萁的最強暴力，他會拿拐杖跟傅釘孤枝，民進黨團代表台灣人的正義，2300萬台灣人眼睜睜看著，要把國民黨立委全部罷免掉。

對於院會議事現況，卓榮泰會前受訪說，行政院仍依時間準時到立法院履行責任與義務，至於院內議程及協商如何進行，應該問柯建銘比較了解，柯會與韓國瑜溝通，希望順利。

民進黨團昨天函文說明，25日院會於議事日程排定會議時間結束後，仍繼續召開會議，黨團表達嚴正抗議，該次會議實為違法會議，相關決議並為無效決議，請韓國瑜召集黨團協商，在未有協商結論前，該次會議議事錄應不予確定。

民進黨團指控，韓國瑜、傅崐其及民眾黨團總召黃國昌等62名立委蓄意破壞國會秩序、損害國會尊嚴，應移送立院紀律委員會議處；立法院祕書長周萬來等議事人員配合違法召開會議，目無法紀，違反公務人員服務法及行政中立，應移送法辦。

民進黨團佔領議場主席發言台，黨籍立委們在總召柯建銘的帶領下高喊大罷免成功。（記者田裕華攝）

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