75學者力挺亞亞 顏擇雅：不替「祖國」窮孩子著想？

中配網紅「亞亞」劉振亞因鼓吹武統言論，被移民署廢止居留許可，亞亞25日晚間7點在家人陪同下，於松山機場辦理登機手續。（資料照）

2025/03/28 11:22

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中配亞亞涉及宣揚武統，已遭移民署驅離。對此作家顏擇雅表示，她認為賴政府對亞亞的處置是洽當的，亞亞言論是有可能扣動扳機，造成共軍侵台這種「立即非法行為」的。

顏擇雅在臉書PO文表示，賴政府對於亞亞（劉振亞）的處置，我認為是恰當的。美國聯邦刑法有煽動罪，判定標準在從前是言論會不會造成「clear and present danger」（清楚且馬上的危險），1969後變成「imminent lawless action」（立即非法行為）。

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顏擇雅指出，在中共正對台灣操作「灰色地帶」的背景之下，亞亞言論是有可能扣動扳機，造成共軍侵台這種「立即非法行為」的。一大堆中國網民看亞亞影片，誤以為武力拿下台灣不只既簡單又是島上「中華兒女」深切渴望，難免一片喊打喊殺，當然會把兩岸情勢變得隨時可能「由演轉戰」。

顏擇雅續指，至於75位聲援亞亞的台灣學者，你們也許不認為台灣人身家性命很重要，但請你們一定要為中國低收入戶的男性後代著想。中國改革開放四十多年，至今有六億人口生活在貧窮線之下，如今整個經濟成長趨緩，這些中國人可能永遠無法脫貧了。此前一胎化政策曾持續數十年，家家戶戶男丁都是唯一命根子，不是窮，誰會去當兵？打仗一定是攻方比守方死更多人，兩棲登陸又要死更多，所以兩岸若發生戰事，人命損失最大的一定是共軍那邊，一定是中國窮苦人家子弟。

顏擇雅直言，習近平也許不覺得自家人民死個幾百萬算什麼，但你們身為良心左派，又心向「祖國」，可以不替「祖國」窮孩子著想嗎？若真替「祖國」窮孩子著想，你們應該是要呼籲習近平馬上降低環台軍演的密度和強度才對，而非計較亞亞要不要被台灣遞解出境。像我們這些聲援富察的，可是天天盼著富察被中方遞解出境而不可得哩。

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