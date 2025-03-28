為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    富察在中被判3年 許淑華：朱立倫敢不敢聲援？

    台北市議員許淑華。（資料照）

    台北市議員許淑華。（資料照）

    2025/03/28 09:58

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕八旗文化總編輯「富察」李延賀被控犯下「煽動分裂國家罪」，被中國法院判處有期徒刑3年。對此民進黨台北市議員許淑華表示，國民黨大動作聲援亞亞，朱立倫敢不敢聲援富察？呼籲大家一起關心富察案！守護真正的正義！

    許淑華在臉書PO文表示，台灣人應該聲援富察，不只是因為台灣人在乎言論自由，更是拒絕中共侵犯我們的法治界線！國台辦最近突然宣布，八旗文化出版社的總編輯富察，被「煽動分裂國家」判決關3年，中共拿富察在台灣出版的文化書籍當成判罪理由。

    許淑華指出，這種判決不僅打壓言論自由，更是在昭告國際，在中共眼裡，台灣的事就該被納入他的管轄，大家還記得香港的時代革命一開始是怎麼爆發的嗎？就是因為「送中」法案！中共就是在用類似的手法，對付台灣。想把台灣發生的各種事情都假裝成是中國內政。

    許淑華直言，前天，移民署依法廢止亞亞居留權，有很多國民黨立委跳出來聲援亞亞，許淑華就問，你們這些用言論自由包庇武統威脅的人，看到富察案，怎麼通通都不敢說話了！呼籲大家一起關心富察案！守護真正的正義！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播