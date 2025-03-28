富察在中被判3年 許淑華：朱立倫敢不敢聲援？

台北市議員許淑華。（資料照）

2025/03/28 09:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕八旗文化總編輯「富察」李延賀被控犯下「煽動分裂國家罪」，被中國法院判處有期徒刑3年。對此民進黨台北市議員許淑華表示，國民黨大動作聲援亞亞，朱立倫敢不敢聲援富察？呼籲大家一起關心富察案！守護真正的正義！

許淑華在臉書PO文表示，台灣人應該聲援富察，不只是因為台灣人在乎言論自由，更是拒絕中共侵犯我們的法治界線！國台辦最近突然宣布，八旗文化出版社的總編輯富察，被「煽動分裂國家」判決關3年，中共拿富察在台灣出版的文化書籍當成判罪理由。

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許淑華指出，這種判決不僅打壓言論自由，更是在昭告國際，在中共眼裡，台灣的事就該被納入他的管轄，大家還記得香港的時代革命一開始是怎麼爆發的嗎？就是因為「送中」法案！中共就是在用類似的手法，對付台灣。想把台灣發生的各種事情都假裝成是中國內政。

許淑華直言，前天，移民署依法廢止亞亞居留權，有很多國民黨立委跳出來聲援亞亞，許淑華就問，你們這些用言論自由包庇武統威脅的人，看到富察案，怎麼通通都不敢說話了！呼籲大家一起關心富察案！守護真正的正義！

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