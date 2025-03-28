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    綠封鎖議場 藍黨團：把卓揆當肉票來威脅在野黨？

    國民黨團首席副書記長羅智強。（資料照）

    國民黨團首席副書記長羅智強。（資料照）

    2025/03/28 09:39

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，今天院會將確認議事錄。民進黨團主張違法會議、決議無效，徹夜封鎖議場，要求沒有協商就沒有開會。對此，國民黨團首席副書記長羅智強今日表示，是民進黨瘋了？還是柯建銘瘋了？怎麼會把行政院長卓榮泰當肉票來威脅在野黨呢？真的不懂民進黨的邏輯。

    羅智強指出，賴清德總統養了51個錦衣衛，拿著打狗棒圍毆「賴皇上」竉臣卓榮泰，兩天了還不夠盡興，昨天民進黨要求在野黨下跪投降，如果在野黨不下跪投降，要繼續圍毆卓榮泰，「我也真不知道國民黨該怎麼辦？要阻止你圍毆卓榮泰嗎？我為卓榮泰感到心疼，除了心疼之外也沒有別的辦法，就繼續打、繼續圍毆啊。」

    羅智強表示，執政黨立委癱瘓執政黨行政院長的總質詢，是台灣創紀錄的歷史，民進黨創紀錄的能力讓大家瞠目結舌，癱瘓總質詢讓卓榮泰枯坐兩天還不夠，今天要繼續讓所有行政官員枯坐一整天嗎？拿這個要脅在野黨說，如果在野不投降就要繼續圍毆卓榮泰，是民進黨瘋了？還是柯建銘瘋了？怎麼會把卓榮泰當肉票來威脅在野黨呢？真的不懂民進黨的邏輯。

    羅智強說，民進黨要癱瘓，說真的國民黨也無能為力，「如果卓榮泰等等打電話來拜託我，希望國民黨把51位錦衣衛趕走，那國民黨可能可以考慮全武行上陣，幫忙卓榮泰去清理、霸凌、踐踏卓榮泰總質詢的這些錦衣衛打手。」

    媒體詢問，今日是否會確認週二院會的議事錄？羅智強強調，按照議事規則，該怎麼辦，就怎麼辦，民進黨愛怎麼癱瘓，是卓榮泰要操心的事。看卓榮泰要不要打給在野黨求救，幫忙把踐踏國會的民進黨立委掃出去。

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