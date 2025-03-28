遭國台辦列「台獨打手」 劉世芳反批「沒禮貌」：間接承認國家主權

內政部長劉世芳表示，對於國台辦的對外聲明或公告，她一句話就是：「很沒有禮貌」。（記者李文馨攝）

2025/03/28 09:31

〔記者李文馨／台北報導〕國台辦設置「台獨打手」舉報專欄，將內政部長劉世芳等11人列入「已被舉報」名單，揚言依法追責。對此，劉世芳今（28）日在立法院受訪直言，國台辦對台灣的官員「很沒有禮貌」，並指中國間接承認台灣擁有行政、立法、司法，「這不正是一個國家主權應有的象徵嗎？」

中國國台辦26日設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄，並稱截至同日下午5時收到323封檢舉，包括「台灣地區內部事務主管部門負責人」劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院金主」曹興誠、「深綠牙醫」史書華、「台獨網紅」溫子渝、陳柏源等11人被列入舉報名單。

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劉世芳表示，她看過裡面的名單，她覺得國台辦的朋友對台灣的官員很不禮貌，因為她的正式頭銜是中華民國內政部長，且同時將行政、立法、司法三個部門的人列入其中，他間接承認台灣擁有行政、立法、司法，「這不正是一個國家主權應有的象徵嗎？」

劉世芳重申，對於國台辦的對外聲明或公告，她一句話就是：「很沒有禮貌」。

媒體詢問，亞亞回中國後可能會以探視的名義回台灣，內政部是否會准許？劉世芳說，她不對個案做任何評估，因為這是移民署的責任，未來如果有相關申請，會依照入出境管理辦法來處理。

至於其餘2名中配？劉世芳回應，她一樣不會對任何個案做處理，因為出去的的處分都已經做完了，就按照規定來走，尊重移民署應有的權利。

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