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    想重返執政有3件事不該做 黃暐瀚：親中、疑美、不愛台

    黃暐瀚發文指出，如果想重返執政，「有三件事不該去做」。他也提到，先前媒體的民調可以證明，賴清德因應中國統戰滲透宣布17項策略後，朱立倫（見圖）公開質疑賴清德是「麻煩製造者」，但多數台灣民眾卻不認同，藍營站錯邊。（資料照）

    黃暐瀚發文指出，如果想重返執政，「有三件事不該去做」。他也提到，先前媒體的民調可以證明，賴清德因應中國統戰滲透宣布17項策略後，朱立倫（見圖）公開質疑賴清德是「麻煩製造者」，但多數台灣民眾卻不認同，藍營站錯邊。（資料照）

    2025/03/28 13:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九於2016年結束了8年總統任期卸任後，至今國民黨都處於在野，資深媒體人黃暐瀚發文指出，如果想重返執政，「有三件事不該去做」，包含不該親中、不該疑美、不該不愛台。

    黃暐瀚在臉書發文指出，日前他提出「執政金鑰」理論，用過去的事實證明「反併吞、反侵略、愛台灣」，是國民黨三度執政的良方。昨日他進一步點出「三不該」，也就是「如果想執政？有三件事不該去做」，包含不該親中、不該疑美、不該不愛台。

    黃暐瀚指出，「不該親中」，嚴格來說，應該是不該「親共」。他認為「反共不等於反中，親中不等於親共」，並指共產黨是台灣的兩大壓力來源，特別是國際打壓與軍事威脅的部分。若不對抗壓力來源，就會失去民眾的信任。以這次「賴清德17條」之後，媒體的民調可以證明，朱立倫公開質疑賴清德是「麻煩製造者」，但多數台灣民眾卻不認同，藍營站錯邊。

    至於「不該疑美」，因為有中共的壓力，台灣只好（能）依賴美國。前丹麥總理日前提出「疑美論」，在川普總統上任後，世界上也很多國家疑美，但台灣不行。因為面對中共的文攻武嚇，除非選擇被統，台灣只能依賴美國。

    黃暐瀚舉例，2021年四大公投時，反萊豬民調支持度高達68%，不料投票結果只有 21%，為什麼？因為當年「反萊豬」被喊成了「反美豬」，一聽到「反美」，很多台灣人就猶豫了。

    第三件則是「不該不愛台」，黃暐瀚表示，愛台不愛台，很難量化計算，但相較於民進黨，國民黨在許多時候，使用「台灣」二字扭扭捏捏。打棒球不講「台灣隊」，蔡前總統提「中華民國台灣」藍營也說違憲，其實國民黨不只不該反對講「台灣」，應該要喊得比民進黨更多、更常、更積極才對。

    黃暐瀚在文末指出，「三不該」是針對一個「企圖執政」的政黨（不單指國民黨），提出的建議。他也直言「當然，如果志在監督，不求執政，自然不用顧慮這麼多」。

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