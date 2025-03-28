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    民進黨團封鎖立院上午拆封 周軒：藍甲級動員、傅放話不惜動用武力

    民進黨黨團總召柯建銘（右二）昨日晚間率領全體黨籍立委在立法院議場前召開記者會，隨後將立院議場大門貼上封條，防止藍白晚上再度開會，不讓藍白立委再搞小把戲。（記者劉信德攝）

    民進黨黨團總召柯建銘（右二）昨日晚間率領全體黨籍立委在立法院議場前召開記者會，隨後將立院議場大門貼上封條，防止藍白晚上再度開會，不讓藍白立委再搞小把戲。（記者劉信德攝）

    2025/03/28 08:37

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院長韓國瑜日前配合藍白立委，突襲將「反戒嚴公投」、「反廢死公投」逕付二讀，引發民進黨反彈，加上先前到立法院鬧場的新黨副秘書長游智彬、立院的餐廳險成統促黨的幫主選舉場所等事件，民進黨昨晚開始封鎖議場的出入口。不過政治工作者周軒發文指出，國民黨總召傅崐萁已放話不惜動用武力手段，且稍早國民黨團也發出甲級動員，讓他直言「衝突看來難以避免」。

    周軒在臉書發文指出，以韓國瑜為首的立法院院方，近期表現荒腔走板，包含放游智彬入立法院鬧場，與國民黨黨團合謀，無視議事規則在開會時間以外強行開會決議，讓國民黨的兩個荒謬且包藏禍心的公投題目逕付二讀，甚至立法院的康園餐廳還差點變成統促黨的幫主選舉場所。

    為對此表達抗議，在民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜等人帶領下，從昨天開始封鎖議場，以防止藍白利用任何理由偷偷開會，今日上午7點將封條撕開，全體民進黨立委決心阻擋立法院違法亂紀的行為繼續下去。

    不過周軒也指出，國民黨總召傅崐萁已經放話，為了繼續遂行他們的目標，今天不惜使用武力手段來解決。根據稍早得到的消息，國民黨黨團已經發出甲級動員，下令全體立委都要進議場。對此周軒也直言「衝突看來難以避免，台灣的立法院會不會繼續沈淪下去，今天是關鍵的一天」，並呼籲外界「請關注立法院」。

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