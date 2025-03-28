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    鄭麗文稱亞亞沒主張過武統 批民進黨把無辜媽媽驅逐出境

    國民黨前立委鄭麗文昨晚在高雄宣講時，宣稱亞亞沒主張過武統，批評民進黨把無辜的媽媽驅逐出境。 （記者葛祐豪翻攝）

    國民黨前立委鄭麗文昨晚在高雄宣講時，宣稱亞亞沒主張過武統，批評民進黨把無辜的媽媽驅逐出境。 （記者葛祐豪翻攝）

    2025/03/28 08:10

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕中配亞亞涉及宣揚武統，已遭移民署驅離，各大網站留言區一面倒支持政府硬起來；但國民黨前立委鄭麗文昨（27日）晚在高雄宣講時，竟稱亞亞沒有主張過武統，批評民進黨把無辜的媽媽驅逐出境！

    國民黨昨晚在鳳山五甲龍成宮，舉辦「還錢與民，守護民主、人民作主」政策說明會，由市黨部主委、立委柯志恩主辦，邀來立委謝龍介、民眾黨主席黃國昌、前立委鄭麗文、政治評論員歷史哥廟口開講，湧入上千民眾，也發生零星抗議衝突。

    輪到鄭麗文上台時，她批評民進黨大開民主倒車，恐嚇在野黨，用司法壓迫人民，希望造成寒蟬效應，讓民進黨發動大罷免時，大家不敢出來投票、不敢講話宣傳。

    鄭麗文指出，台灣還有75位有良心的知識分子，在中研院院士陳培哲號召下，出來連署發聲，因為他們看不下去，民進黨踐踏言論自由和法治，居然找一個無辜的媽媽祭旗，「在民進黨肉搜她之前，沒有人知道亞亞是誰」，可是為了打反中牌、為了動員大罷免，把無辜的媽媽驅逐出境！

    她說：「亞亞沒有主張過武統，完全是被抹紅抹黑，可是在2025年的台灣，一個媽媽居然要被民進黨驅離出境，在機場抱著小孩痛哭，人性在哪裡？」所以陳培哲對民進黨喪失人性、罔顧民主、踐踏言論自由，他挺身而出。

    鄭麗文又批，難道所有的台灣人，都要長得跟賴清德一樣，跟賴清德一樣想法？不支持、愛護賴清德，就沒立足之地嗎？台灣還是民主開放的國家嗎？並連連高呼：「要讓民進黨倒！」

    中配「亞亞」劉振亞因涉及在抖音平台宣揚「武統台灣」，遭移民署廢除其依親居留許可，並下令驅逐出境，已於本週二（25日）晚間離台。

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