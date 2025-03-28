陳佩琪淚訴讓柯文哲出來就醫 吳靜怡：想拚具保停押？

民眾黨27日召開「請給柯文哲醫療的權利」記者會，前民眾黨主席柯文哲的妻子陳珮琪在記者會中出示病歷，說明可能診斷原因。（資料照）

2025/03/28 07:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴、羈押禁見，近期傳出柯文哲有血尿情況，柯妻陳佩琪昨開記者會喊話希望能讓柯文哲出來就醫。對此媒體人吳靜怡發文指出2重點，並直言「陳佩琪想的是不是要拚具保停押？」

民眾黨27日召開「請給柯文哲醫療的權利」記者會，稱柯文哲持續血尿，且疼痛伴隨嘔吐現象，恐為急性腎損傷；陳佩琪出席記者會一度哽咽落淚，喊話希望能讓柯文哲出來就醫。不過台北看守所表示，柯文哲近日反應身體不適，該所即安排醫師持續看診、追蹤治療，經醫院評估後返所進行後續照護事宜，至昨日下午恢復狀況良好，未有外界所傳症狀。

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吳靜怡在threads發文指出2點，包含「柯文哲應該已經有戒護就醫了」、「律師不申請就醫應該是去過了」。她為此提出「陳佩琪想的是不是要拚具保停押？」

吳靜怡也在文中分享北所的回應，指截至昨日下午，「柯文哲恢復狀況良好，未有外界所傳症狀，看守所後續將密切注意其身體狀態，恪遵專業醫囑，及時提供其所需之醫療資源，依法保障任何被告於收容期間健康與安全。」吳靜怡也據此強調「請小草不用擔心」。

其他網友也紛紛留言質疑「什麼都要政治操作？」、「有病就申請，不要以為開記者會哭病就會好可以嗎」、「又情勒，實在很不想知道柯的新聞」，有網友更質疑「水喝太少，不知道是不是故意的」、「嚴重懷疑是裝的」、「基本上陳pg就是在操弄醫學專業，故意知識不對等」。

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