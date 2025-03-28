控「財劃法」挖錢 陳金德：國民黨利用「天上掉下來的預算」綁樁

藍白大砍中央政府總預算，「財政收支劃分法」也遭殃，行政院政委兼工程會主委陳金德接受本報「官我什麼事」專訪時表示，地方只會做一些小型工程，地方重要建設反而會停滯。 （記者張守逵攝）

2025/03/28 10:20

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白大砍中央政府總預算，「財政收支劃分法」也遭殃，行政院政委兼工程會主委陳金德接受本報「官我什麼事」專訪時表示，22個縣市大多是國民黨執政，他們鎖定2026縣市選舉，利用「天上掉下來的預算」進行綁樁，他們不會做汙水下水道、也不會去做軌道建設，只會做一些小型工程，地方重要建設反而會停滯。

陳金德表示，藍白透過財劃法「搶錢」，地方政府一年增加3700億元。現在很多地方公共建設，本來大部分由中央補助，例如污水處理、水利設施、鐵路高架、鐵路立體化等，有的公建案中央補助到80％，未來無法再補助。

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陳金德說，外界以為地方辦理重大公建案沒有問題，但地方專業人才有限，人力非常缺乏，「錢給下去之後，基本上沒有辦法立即消化，一個縣市多個200、300億元，消化不掉」。

陳金德分析，「為什麼藍白要修財劃法？」因為全國22縣市，民進黨執政只有5個縣市，包括屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣、澎湖縣，其他17個都是非民進黨縣市，「所以錢下去之後」，大部分是給國民黨執政縣市。

陳金德強調，要做重大建設、軌道建設，地方沒有能力、沒有人力，「那這些錢會用在哪裡？」極可能沒用在資本門，他們不會去做汙水下水道，也不會去軌道，只會做一些小型工程或做一些補助經常門使用，「那些想連任的人，剛好就利用大筆天上掉下來的預算，進行綁樁」，希望2026年選舉能鞏固現有席次。

陳金德強調，本來由中央補助的重大公共建設，現在也沒有錢了。這樣的財劃法對地方建設會造成很嚴重的後果，重要建設反而會停滯。財劃法是可以談、可以修正，但應多聽各界的意見，包括中央與地方政府、相關部會，這才比較合理。

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