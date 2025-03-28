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    傅崐萁帶頭砍總預算 陳金德：花蓮交通建設錢從哪裡來？

    藍白大砍總預算，民進黨持續在週末舉辦下鄉宣講，行政院政務委員兼工程會主委陳金德接受本報「官我什麼事」專訪時表示，很多公共建設的經費已核定，但現在連撥款都造成困擾，規劃、執行或審查中的公建案全都受影響。（記者張守逵攝）

    藍白大砍總預算，民進黨持續在週末舉辦下鄉宣講，行政院政務委員兼工程會主委陳金德接受本報「官我什麼事」專訪時表示，很多公共建設的經費已核定，但現在連撥款都造成困擾，規劃、執行或審查中的公建案全都受影響。（記者張守逵攝）

    2025/03/28 10:10

    〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白大砍總預算，民進黨持續在週末舉辦下鄉宣講，行政院政務委員兼工程會主委陳金德接受本報「官我什麼事」專訪時表示，很多公共建設的經費已核定，但現在連撥款都造成困擾，規劃、執行或審查中的公建案全都受影響。而花蓮最迫切需要解決是交通建設，但國家現在可動支的預算相當有限，哪來的經費單獨優先來做花蓮？

    陳金德解釋，中央一年執行公建案有7700億元，要查核品質、進度並列管，但工程會預算遭凍結，影響重大工程的品質與後續追蹤，例如台中藍線捷運才剛要決標，未來執行時若要修正，工程會無法審查修正計畫，很多公建受到影響，「立法院掠奪行政權，以責任政治來講，未來做好或做不好，到底是行政院責任還是立法院的責任？」

    立院國民黨總召傅崐萁砍總預算，是否也讓花蓮當地建設受影響？陳金德指出，西部交通非常便利，但東部非常不便，例如，花蓮到台東的鐵路雙軌電氣化，會改善花蓮到台東的行車時間，但經費就要1000億元，傅崐萁與花蓮縣民希望興建花東快速道路以及花東縱谷的景觀大道，這都是花蓮往台東重要的交通建設，這三個加起來將近5000億元，「我們哪來5000億元，單獨優先來做花蓮？」

    至於花蓮往宜蘭的交通，陳金德說，例如蘇花安有3段，也要1000億元，或者高鐵延伸宜蘭或鐵路高架等，這些宜蘭端也要5000 、6000億元，國家現在可動支的預算相當有限，「這是一定會受到影響的」。

    陳金德強調，「不是針對花蓮，刪減預算是每個地方都受到影響」，包括小港機場工程、台中藍線捷運、高鐵南延到屏東、高鐵東延到宜蘭等。傅崐萁身為國民黨團總召應冷靜下來好好協調，預算刪減問題克服，相關重大建設當然就可全力推動。

    陳金德也提到，立院要求凍結預算要院會同意後始得動支，這是大有問題，也前所未見，到底要二讀還是三讀？是部會到院會報告，還是行政院長報告？「是不是每個部會一個一個要去向傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌拜託？」行政院今年度預算執行起來非常麻煩，藍白大砍總預算就是違法違憲的「亂政」。

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