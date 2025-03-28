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    潛艦海鯤號4月海測前夕 賴清德今赴台船主持海巡艦安龍典禮

    潛艦海鯤號4月海測前夕，總統賴清德赴台船主持海巡署首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮。圖為台船公司。（記者洪定宏攝）

    潛艦海鯤號4月海測前夕，總統賴清德赴台船主持海巡署首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮。圖為台船公司。（記者洪定宏攝）

    2025/03/28 07:26

    〔記者洪定宏／高雄報導〕台船公司及國防部信誓旦旦宣稱，潛艦海鯤號將在4月海測，就在倒數計時之際，總統賴清德今天上午10點15分將到台船主持海巡署首艘高緯度遠洋巡護船安龍典禮，時間很巧合，引發外界揣測。

    據悉，跟以往程序類似，賴清德應會先聽取董事長黃正弘簡報海鯤號及軍用級無人船「奮進魔鬼魚」等績效，再前往典禮會場。不過，軍事迷觀察發現，海鯤號停靠的台船碼頭海域，並無特殊管制跡象，研判賴清德不會前去視察。

    據指出，由於黃正弘多次對外宣稱海鯤號4月海測、11月交艦，因此最近盛傳4月1日就要海測，但國防部長顧立雄3月19日在立法院接受媒體聯訪澄清，沒有設定在4月1日，一切以安全為上，設法在4月海測。

    據了解，海巡署計畫新建6艘高緯度遠洋巡護艦，首艘艦去年9月10日在台船高雄廠開工；該型海巡艦長127公尺、寬6.5公尺、深8公尺、排水量約5000噸，航行範圍可橫跨南北緯110度，配備20機砲、120公尺消防水砲，更是所有海巡艦艇中，第一艘採用油電混合推進系統，屬多功能船艦。

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