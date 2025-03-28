衝藍白宣講會舉牌！高雄明孝里長林浤澤：不要呷台灣米做中國鬼

高市前鎮區明孝里長林浤澤與夥伴，昨晚至鳳山龍成宮藍白宣講會旁舉牌。（翻攝林浤澤臉書）

2025/03/28 00:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄前鎮區明孝長里長林浤澤昨晚與多位夥伴，前往鳳山五甲龍成宮、藍白反罷免宣講會旁舉牌，他強調舉牌不是為製造對立，而是希望更多民眾了解台灣窘境，也希望告訴柯志恩、黃國昌「不要呷台灣米，都在做中國鬼！」

林浤澤提到柯志恩在宣講會上說：「民進黨沒有中共就不會選舉、不會做事。」，他卻覺得這句話更像是在說藍、白兩黨！這一年多來藍、白的行為，已經不是監督，而是擺明要讓台灣亂、讓高雄窮，這樣的政客，到底還有什麼臉來到高雄？站在台上，持續瞎掰、亂扯？

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他認為如果藍、白真心希望台灣好，不用這麼麻煩全台宣講，只要回到國會，履行立委的職責，好好討論、審預算，就是台灣之福了！如果藍、白是真心希望守護台灣民主、讓人民作主，那就更應該站在台灣立場，拒絕當中國魁儡，去捍衛、堅持，才不會到時候讓人民作奴！

林浤澤說，他一直很期盼生活在這片土地上的每個人，即使立場和意見有所差異，但都能以台灣為本；可惜許多人口口聲聲說愛台灣，卻次次站在傷害台灣的那一邊，這樣的作為根本不配當台灣人。

藍白聯手，台灣沒有。林浤澤強調高雄人不會再受騙，而面對台灣的關鍵時刻，台灣人也不應沉默；不論用哪種方式關心台灣，請大家一定要站出來！因為今天不站出來，明天可能就站不起來！

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