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    首頁　>　政治

    陳瑩再出手！金門急診醫療每年增2600萬元補助

    民進黨立委陳瑩（中）關心金門醫療，前往金門縣政府與縣長陳福海（右）交換意見。（陳瑩委員辦公室提供）

    民進黨立委陳瑩（中）關心金門醫療，前往金門縣政府與縣長陳福海（右）交換意見。（陳瑩委員辦公室提供）

    2025/03/27 21:56

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，民進黨立委陳瑩關心金門醫療資源不足的問題，繼去年協助金門爭取近1億元的醫療資源補助，今晚在立法院，再為金門爭取到急診醫療額外加成30%，估計每年可為金門醫院增加2600萬元經費，自5月1日實施。

    金門縣政府表示，陳瑩前兩年拜會縣長陳福海，即有感於離島醫療資源的迫切與需求，雙方自2023年起，針對離島醫療資源政策展開密切合作。

    縣衛生局指出，陳瑩長期在立法院社會福利及衛生環境委員會耕耘，對於許多金門長期需求的案子都有具體明確方向，例如「離島醫院健保給付標準」、「金門鄉親轉診交通補助」及編列預算補助「經緊急空中轉診後病危返鄉」等案，都獲得陳瑩大力協助，這些案件加總，每年可為金門帶來近1億元的補助。

    此外，有鑑於陳瑩與縣府合作的成功經驗，衛生福利部金門醫院院長王世典責成副院長董文雅，針對金醫多年來向中央爭取急診醫療加成補貼案始終未能達陣一事，尋求縣府的支援；縣長陳福海得知後，指示衛生局長蔡建鑫、縣府綜合發展處長王中聖跨海前往立院與陳瑩委員辦公室研商，達成共識。

    縣府表示，急診醫療加成補貼案經陳瑩爭取，衛福部在日前排入健保總額會議議案討論，並於今晚立院中挑燈夜戰的共擬會議中通過。

    縣府表示，據金門醫院估算，該項結果每年可有效提升金門醫療量能，而縣府醫發基金也能做效能轉移藉以發揮更完善的功能。#

    民進黨立委陳瑩關心金門醫療資源不足問題，在立院協助金門爭取急診醫療額外加成30%。（陳瑩委員辦公室提供）

    民進黨立委陳瑩關心金門醫療資源不足問題，在立院協助金門爭取急診醫療額外加成30%。（陳瑩委員辦公室提供）

    金門縣長陳福海指派縣府綜合發展處長王中聖（左），前往立院陳瑩辦公室研商。（陳瑩委員辦公室提供）

    金門縣長陳福海指派縣府綜合發展處長王中聖（左），前往立院陳瑩辦公室研商。（陳瑩委員辦公室提供）

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