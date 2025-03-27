為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    李孝亮駁母「黨高層下令領銜罷免」控訴 國民黨喊加油：繼續相信自己

    罷免吳沛憶領銜人李孝亮（左）反駁母親說法，自己是自願領銜。（資料照，記者廖振輝攝）

    罷免吳沛憶領銜人李孝亮（左）反駁母親說法，自己是自願領銜。（資料照，記者廖振輝攝）

    2025/03/27 21:57

    〔記者施曉光／台北報導〕藍營罷免民進黨台北市立委吳沛憶領銜人李孝亮，因為死亡連署過多，挨告偽造文書。李母今天控訴，李孝亮是在國民黨高層主管要求下擔任領銜人，完全不知連署書來源；但李孝亮本人否認。國民黨發言人楊智伃今晚在臉書發文對李孝亮喊話，「孝亮你很勇敢，加油，請繼續相信自己！」

    楊智伃寫道，國民黨堅定支持每一位願意為正義發聲的年輕人，在法律上給予最堅實的後盾，絕不讓他們孤軍奮戰。

    楊智伃說，在這個充滿挑戰的時代，看見了一位年輕人，在面對龐大的壓力與質疑時，仍選擇堅定站出來，只因為他相信這個社會該有更多的公平、更多的對話，也該讓制度真正回到人民的手中。

    她說，由衷敬佩李孝亮的勇氣，面對母親的擔憂，李孝亮並沒有退縮，而是用一封溫柔堅定的聲明，傳達出年輕人內心深處對理想的執著。那不是衝動的怒火，而是經過思考與責任感所做出的選擇。

    楊智伃說，正如李孝亮所說，這不是仇恨，更不是操弄，而是一場制度內的合理檢驗，是人民依法表達不滿的權利，當面對民進黨執政下的「綠色恐怖」，濫用資源所展開的司法壓力時，任何家庭、任何母親都會感到不安，但正因如此，更要挺身而出，守住公民的基本權利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播