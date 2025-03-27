李孝亮駁母「黨高層下令領銜罷免」控訴 國民黨喊加油：繼續相信自己

罷免吳沛憶領銜人李孝亮（左）反駁母親說法，自己是自願領銜。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/03/27 21:57

〔記者施曉光／台北報導〕藍營罷免民進黨台北市立委吳沛憶領銜人李孝亮，因為死亡連署過多，挨告偽造文書。李母今天控訴，李孝亮是在國民黨高層主管要求下擔任領銜人，完全不知連署書來源；但李孝亮本人否認。國民黨發言人楊智伃今晚在臉書發文對李孝亮喊話，「孝亮你很勇敢，加油，請繼續相信自己！」

楊智伃寫道，國民黨堅定支持每一位願意為正義發聲的年輕人，在法律上給予最堅實的後盾，絕不讓他們孤軍奮戰。

請繼續往下閱讀...

楊智伃說，在這個充滿挑戰的時代，看見了一位年輕人，在面對龐大的壓力與質疑時，仍選擇堅定站出來，只因為他相信這個社會該有更多的公平、更多的對話，也該讓制度真正回到人民的手中。

她說，由衷敬佩李孝亮的勇氣，面對母親的擔憂，李孝亮並沒有退縮，而是用一封溫柔堅定的聲明，傳達出年輕人內心深處對理想的執著。那不是衝動的怒火，而是經過思考與責任感所做出的選擇。

楊智伃說，正如李孝亮所說，這不是仇恨，更不是操弄，而是一場制度內的合理檢驗，是人民依法表達不滿的權利，當面對民進黨執政下的「綠色恐怖」，濫用資源所展開的司法壓力時，任何家庭、任何母親都會感到不安，但正因如此，更要挺身而出，守住公民的基本權利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法