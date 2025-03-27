首次實地演練落幕 賴清德裁示：精準溝通「全社會韌性」關鍵議題

總統府發言人郭雅慧27日出席「全社會防衛韌性委員會第三次委員會議」會後記者會並回應媒體提問。（記者塗建榮攝）

2025/03/27 20:56

〔記者方瑋立／台北報導〕總統府全社會防衛韌性委員會首次實地演練與第3次會議今（27）日在台南登場，總統賴清德會中裁示，各級政府要積極辦理實地演練、落實驗證並持續精進，強化基層組織能力並突破當前認知框架，以教育和公民參與增強整體意識。他強調，政府各部會應將提升全社會防衛韌性，作為社會溝通的關鍵議題，針對不同受眾「精準溝通」。

總統發言人郭雅慧轉述賴清德於第3次全社會會議中裁示指出，「韌性只能靠不斷演習，從錯誤中學習，才有可能逐步達到全社會防衛韌性」。他提出三點裁示：第一，各級政府要積極辦理實地演練、落實驗證、持續精進。台南演練只是開始，中央各部會、全台22縣市甚至368鄉鎮市區，未來辦理演習應盡可能實地操作，才能達到驗證的目標。

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賴清德指出，第二，各級政府要積極強化基層組織能力、運用基層組織活力，來應對各項災害。許多委員多次提及，極端狀況下各項應處不能過度仰賴國軍，因此，各級政府應該善用民間資源，加強政府和民間的合作，建立自救、互救的社會韌性。本次演練仰賴民眾積極配合，慈濟基金會、基督教芥菜種會、台灣基督長老教會、以及台南市宗祖聖堂，就發揮了關鍵的支援角色。災害發生第一時間應變最為關鍵，因此政府的工作應是協助基層民眾，掌握防、救災能力，制定計畫的同時擴大民間參與，建立完整的應變架構。

第三，賴清德說，全社會的防衛韌性，需要突破當前的認知架構，透過教育和公民參與，來增強整體意識與能力。他強調，持續強化溝通能量，是提升社會韌性和國家整體戰略的關鍵，政府與民眾建立良好溝通，是社會秩序維護重要的一環。政府各部門一定要持續透過與各界專家學者交流，建立政府各部會戰略溝通量能，並將「全社會防衛韌性」的提升，作為社會溝通的關鍵議題。

賴也強調，我們也要針對不同受眾進行精準溝通，提高訊息的覆蓋率與影響力，避免誤解與謠言的產生，來維護社會安定。

賴清德：更多項目仍待城鎮韌性演習驗證

另外，賴清德也在會後提出4點結論，要求政府持續團結全社會、堅定向前，為確保台灣自由民主生活方式，一步步克服推動全社會防衛韌性的挑戰，必須團結跨領域、跨世代的國人，超越黨派共同努力。他重申提升國防預算達GDP 3%以上和提升國軍薪資加給政策表示，這不僅有助於自我防衛能力，更有助於提昇台灣的全社會防衛韌性，未來需更務實盤點相關需求與計畫，讓政策落實、讓民眾感受我們保護台灣的決心與行動力。

賴清德指出，有更多項目仍待城鎮韌性演習驗證，我們要堅持無劇本演練原則、持續驗證各級政府應變機制，未來各部會也需秉持「有想定、無劇本」原則，持續推動演練，摒棄過去追求零失誤、無風險的推演模式，必要時更要升高驗證規模，精進對災害的處置能力。

賴說，今年全球的政治局勢，再次有了重大變化，許多國家都更積極思考因應方針，台灣積極因應各項挑戰的努力、付出和決心，也受到國際友人的肯定，未來應再接再厲，不僅持續學習理念相近國家優勢，更要積極向國際朋友說明台灣的成果。

賴強調，台灣沒有分裂的本錢，面對地緣情勢日益複雜，自由民主需要全社會投入才能守護。捍衛國家主權、安全及自由民主的生活方式，是全體國人和朝野政黨的最大共識，沒有任何妥協空間。因此，他本月針對5大國安及統戰威脅，提出了17項因應策略，整合各部會力量，以積極作為防範並確保國家主權不受侵害，確保2300萬人民的生命財產安全，也確保自由民主的生活方式永續如常。

賴清德說，反制統戰滲透、強化社會韌性並非簡單的工作，推動過程必然會遭遇許多阻力，但只要堅持下去，一定會有好的結果。政府會負起責任、做好規劃，也盼國人同胞、朝野政黨，能與政府攜手並進，一起努力提升全社會防衛韌性，打造堅韌的民主社會。

「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，擴充急救醫療場所演練。（記者塗建榮攝）

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