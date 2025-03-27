國台辦稱富察「伏法認罪」 陸委會：在那邊上訴沒有用

陸委會發言人梁文傑今日批評，會認罪是在那邊上訴也沒有用，不上訴不代表認罪，而是代表無奈。 （記者陳鈺馥攝）

2025/03/27 20:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕八旗文化總編輯「富察」李延賀被控犯下「煽動分裂國家罪」，被中國法院判處有期徒刑3年，國台辦卻聲稱宣判後當事人表示「伏法認罪」，未提起上訴。陸委會發言人梁文傑今日批評，會認罪是在那邊上訴也沒有用，不上訴不代表認罪，而是代表無奈。

國台辦發言人陳斌華昨天聲稱，上海市第一中級人民法院於今年2月17日一審「公開宣判」李延賀案，宣判後當事人表示「伏法認罪」，在法定上訴期內未提起上訴，相關判決已依法生效。至於刑期，當事人和家屬是非常清楚，因為已告訴本人和親屬。

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陳斌華嗆言，「民進黨當局」一再炒作司法個案，就是想誣衊抹黑中國的司法體制， 完全是別有用心。 上海市中級人民法院一審「公開宣判」，以「煽動分裂國家罪」判處李延賀，有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。

陸委會嚴正駁斥，本案發生迄今已2年，期間中共有關單位均未對外或對家屬說明李延賀所涉犯之事實、相關證據及司法程序進度，並未充分給予當事人及家屬應有的權益保障。

陸委會質疑，國台辦表示本案是「公開審判」，但在今年3月17日才經國台辦對外證實，而這個公開審判的案件，外界卻又是國台辦勉強吐露後，才能知道李延賀遭判決的刑度，完全證實本會日前說過「其實完全保密」。

陸委會批評，且早已被中共當局拿來當作政績宣傳樣板，並試圖運用造成寒蟬效應，相關未經正當法律程序的審判案件，本來就無法使人信服，何來誣衊之說。本案清楚顯示中共專制統治的本質，也再次印證國人赴中一定要有風險意識。

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