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    閩南狼MV「求你快點打」鼓吹武統？陸委會打臉：如玻璃心是反串

    閩南狼MV「求你快點打」。（圖擷取自YT頻道）

    閩南狼MV「求你快點打」。（圖擷取自YT頻道）

    2025/03/27 19:50

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配「亞亞」宣揚武統台灣，被廢止居留許可，已離開台灣。有網友找出網紅「八炯」和「閩南狼」所合作拍攝MV，有不斷嗆聲中國「求你快點打」、「到底打不打」等歌詞，質疑與亞亞根本差不多。陸委會發言人梁文傑今天說，「正常人一眼就知道是在反串」，這個問題不用辯論。

    中國國台辦設置「台獨打手」舉報專欄，將內政部長劉世芳、民進黨立委沈伯洋、前聯電董事長曹興誠、台北地檢署檢察官林俊言、反共網紅「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源都列入舉報名單，揚言依法追責。

    梁文傑在陸委會記者會表示，閩南狼的MV「求你快點打」，他有去點閱，看了很明顯就是在反諷、反串，其實就跟大馬歌手黃明志的《玻璃心》、《龍的傳人》差不多，正常人一眼就知道是在反串。

    梁文傑直指，如果這首歌是在鼓吹武統的話，「那我看國台辦昨天的新聞稿，不會有這兩個人，所以這個問題，我覺得是應該也是不用辯論」。

    中國國台辦設置「台獨打手」舉報專欄，反共網紅「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源都列入名單。 （記者陳鈺馥翻攝）

    中國國台辦設置「台獨打手」舉報專欄，反共網紅「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源都列入名單。 （記者陳鈺馥翻攝）

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