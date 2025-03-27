批翁曉玲混淆民生必需與戰時配糧 王定宇：無知無能還是裝蠢？

民進黨立委王定宇。（資料照）

2025/03/27 19:25

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委翁曉玲昨質詢時，公開向農業部索取國家機密「戰時糧食配送站地圖」，被社會撻伐為中共索資後，翁今又稱「台南市有公開」。對此，民進黨立委王定宇怒批「鬼扯！」他強調，翁把經濟部「民生必需品短缺時期配給配售辦法」和農業部「戰時糧食配送站地圖」混淆，不知是不會查證的無能，或是根本無知，要不就是裝蠢來掩飾為中共探查台灣機密的惡行。

王定宇表示，「戰時糧食配送站地圖」是遇到戰爭時，國家怎麼把公糧配送給民眾，維持因應戰時的民生必需，這當然是高度國家機密，若被掌握，可能會成為飛彈鎖定的位置，導致人命傷亡、糧食損失，所以農業部長陳駿季嚴詞表達絕對無法提供，只能就戰時儲備糧食可維持1年以上相關的供應量做報告。

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王定宇指出，翁曉玲質詢引起社會嘩然，各界撻伐他簡直是利用立委身分，公然為中共索取機密資料，這是判國、賣國，令人不齒的行徑，當社會壓力升高，連國民黨人士都避免和翁站在一起時，翁今天竟然鬼扯說，台南市府就有公告，說她想要洩漏國家機密是造謠。

「翁曉玲的惡劣就在於此。」王定宇說，事實上，台南市公告的和各縣市政府公告的都一樣，那是經濟部「民生必需品短缺時期配售配給辦法」，並非指戰時，是有償提供解決民生必需物資供應短缺。但翁曉玲質詢問的根本不是這件事。

王定宇強調，翁曉玲問的是中共若武力犯台或封鎖台灣，那是農業部主掌，因應戰時，國家免費將公糧配送給人民，讓他們維持生活、生命的必需品，那時無償戰時的物資配送，兩個主責部會不同，內容指的不同；一個是平時的民生必需品短缺，一個是因應戰時國家糧食配送站的地圖，兩個完全是不同的東西。

王定宇怒批：「翁曉玲要嘛就是不會Google、不會查證，這叫無能；要嘛就是連平時、戰時分不清楚，這叫無知，或者根本就在裝愚蠢，來掩飾他公然索取國家機密資料，這些資料一但洩漏，等於是讓台灣可以被中共鎖定攻擊。」

王定宇說，若還有學校聘請這樣的人擔任教職，這家學校可以好好思考，翁曉玲不僅有愧於立委身份、有愧對國家忠誠，連基本資料比對、查核的能力都沒有。「坦白講，她連擔任教授的能力我們都高度懷疑。」

王定宇呼籲，請不要再濫用立委職權，做出傷害台灣國安、人民利益的事，人民看在眼裡。也許好好罷免國民黨區域立委，就是罷免這種親中的國民黨不分區立委翁曉玲，唯一、也是最好的方式。

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