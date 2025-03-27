首場全韌演習圓滿落幕 劉得金：應加強社會溝通能量

國安會副秘書長劉得金報告首次全韌演習成效及改進意見，強掉無論災害類型皆需加強社會溝通能量。（圖擷取自總統府官方直播）

2025/03/27 19:20

〔記者方瑋立／台北報導〕總統府全社會防衛韌性委員會首場實地演練今（27）日在台南登場，國安會副秘書長劉得金於第3次會議上報告演練成效與10項改進意見，強調無論災難類型，都應再加強社會溝通能量，包括與民眾、NGO、媒體及國際社會的溝通協調。

總統府首場全韌演練選定與台南市政府合作，採3項想定、無劇本方式執行，想定包括海嘯、淹水及不明原因爆炸，兵分三路執行安平港「關鍵基礎設施爆炸演練」、安平育平廣場「擴充急救醫療場所演練」及南寧高中「大規模疏散撤離及避難收容處所演練」。

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劉得金表示，本次演練有3項第一，包括全國首場扣合全社會韌性政策之演練、首次試行擴充急救醫療場所之運作驗證，以及首場多區域、複合式同時進行之演練；並展現3項特色，包括展現民力調度，470多人參與，包括防災志工、民防、替代役等；整合鄰近縣市資源，高雄、嘉義等地支援收容與救護；動員社區防災協作，500多名民眾實地參與演練。

針對演練成效，劉得金指出，南區疏散撤離驗證CBS系統預警有效，避難處所設施完備，區級災應中心即時啟動；安平港爆炸演練則驗證快速掌握狀況、資源調度即時，「救急救難一點通」提升資訊整合效率；育平廣場急救設施則驗證FRSD重症救護模組展現機動與實戰能力。

至於問題與改進部份，劉得金說明，南寧高中場地有收容所物資分配人力不足情況，建議增加替代役投入並建立培訓。急救站亦未啟用應有的醫療役人力，能量略顯不足。收容所照護比例過高，建議人力優化與任務分配重整。志工部分訓練不足，人工登記流程延誤應變效率。假訊息澄清後續作為不足，恐影響群眾穩定。

針對育平廣場醫療擴充場地，劉得金說，非所有醫院具備足夠空間，需預先盤點可用空間並模組化應用。各分區也應依地緣條件進行精準規劃，行政與醫療分區應避免互相干擾。大體處理機制應建立標準流程，避免突發狀況應變不足。

最後，劉得金強調，無論災難類型，都需強化社會溝通能量，包括與民眾、NGO、媒體及國際社會的溝通協調，台南市政府應持續檢討改進並分享經驗，提供日後演習單位參考。

內政部長劉世芳強調，先建構全政府的防衛韌性，才能強化全社會的防衛韌性。她預告，2025年「國家防災日」的演練將結合行政院災害防救演習，並以國土安全演習及評估計畫方式辦理，採取「實兵演習」、「半預警」、「無腳本」、「不壓縮時序」的方式，以中央災害應變中心與縣市政府災害應變中心的運作協調為主軸。目前已選定演練地點為新北市與宜蘭縣，重點為海嘯疏散撤離、海嘯救災應變作業，以及24小時大規模收容安置作業，預計科目包含救災據點開設、後勤支援等共12項。

劉世芳也指出，2025年「城鎮韌性演習」將完全不依賴國軍支援，參考國際經驗設計，與漢光演習區隔但相互支援，以因應平戰時需求，強化軍民整合運作。目前預計有8個地方政府於4月至6月間實施一天全民防衛動員及關鍵基礎設施演練，台北市、台中市、台南市三個直轄市也將分別進行同樣演練，北、中、南、東與外島將分區推動，國土辦自4月起對11處關鍵基礎設施實施防護演練，配合7月漢光演習，整合民安、萬安與關鍵基礎設施演習。

劉世芳說，城鎮韌性演習整體目的為促進演習內容與執行更具系統性與務實性，解決現行各式演習分散、資源重疊、無法貼近實際狀況的問題，強化跨機關協調整合與聯合指揮機制，並驗證國內軍民資源整合運作，與地方政府緊急應變量能。

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