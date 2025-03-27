預算凍結衝擊總統府！「火箭阿伯」提案不領出席費 助全社會運作

全社會委員、國家太空中心主任「火箭阿伯」吳宗信。（總統府提供）

2025/03/27 18:36

〔記者方瑋立／台北報導〕總統府全社會防衛韌性首場實地演練，今天在台南登場，委員會第3次會議也首度移師台南。全社會委員、國家太空中心主任吳宗信會前提出臨時動議，並獲多名委員連署，指出總統府業務費遭立院凍結70%，願放棄本次出席費，協助維持委員會運作，持續凝聚全民共識，讓所有國人都能夠了解、認同並參與建設台灣，提升國家整體國防、民生、災防與民主四大韌性。

「火箭阿伯」吳宗信在全社會第3次會議前提出臨時動議並獲得多名委員連署，他表示，已了解到總統府今年度預算，經立法院三讀通過後，業務費被凍結70%，恐將影響全社會防衛韌性委員會後續的推動與執行。

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吳宗信說，現在氣候變遷、大規模的天然災害衝擊，或者是威權主義擴張對民主的威脅，正不斷上升，台灣社會必須要抓緊時間，來共同建構能夠因應大型災害威脅，同時也能夠阻嚇敵人侵犯的各種能力。

吳宗信指出，台灣面對的面向非常多元且複雜，需要全民、全社會的群策群力，才有辦法提升台灣整體的防衛力量，來共同鞏固台灣與全球的民主，維護區域和平與穩定。

吳宗信說，我們非常高興看到賴總統上任之後，邀請各界代表，在總統府層級設立本委員會，作為擬定全民自我保護策略、因應各種災害與風險的溝通平台，並且透過像今天的實際演練與驗證，公私協力來規劃應變與準備，聆聽委員會意見，找出現在社會運作機制的不足，加以補強。

吳宗信指出，我們期許本委員會能夠持續運作，不受到立法院預算審議的影響。只要政府有推動國家安全與社會韌性的決心，我們委員也會有決心。因此我們願意放棄本次參與的出席費用，來協助本委員會的運作。

吳宗信強調，其實本委員會若能持續協助凝聚全民共識，讓所有國人都能夠了解、認同並參與建設台灣，就能提升國家的整體國防、民生、災防與民主這四大韌性，共同因應各種挑戰。

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