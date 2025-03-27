北市府挨批親中竟扯啤酒節開罰 何孟樺批「兩岸議題花粉症」

立委郭國文揭露通路商的啤酒節中，中國製的麒麟BAR，卻用中華民國國旗來誤導消費者；財政部因此要求北市府依菸酒管理法辦理。（取自郭國文臉書）

2025/03/27 19:12

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府發言人李政軒今（27）日回應其過去在中國讀書時的言論受到質疑時，提到北市府近期接連受到兩岸議題攻擊，包括財政部要求開罰全聯啤酒節的廣告，民進黨台北市議員何孟樺指出，要求酒類製品標示正確產地，在保護市場與風味品艦上都有其必要性，合情合理的規定卻被市府稱為「兩岸相關議題的攻擊」，質疑蔣市府有「兩岸議題花粉症」。

何孟樺表示，全聯世界啤酒節，把中國生產的麒麟Bar啤酒，套上中華民國的國旗，明顯有誤導民眾產地認知的嫌疑。經立委郭國文質詢揭露，指出有違反《菸酒管理法施行細則》第12條，菸酒廣告或促銷不得虛偽捏造，必須明示地理來源的規定。財政部因而函請地方主管機關裁罰；蔣市府不依法行政進行裁罰，還把它當作「兩岸議題」攻擊？

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何孟樺說，釀酒作為重要的農產加工手段，無論是在市場保護，或是在風味品鑑上，保持產地標示的清晰與正確，都是必要之舉。在台灣釀酒產業百花齊放的此刻，實在難以想像會有一個政府不肯好好保護扶持本土酒業，反倒認為在食品議題上，要求廠商正確標示，是「兩岸議題」攻擊？，質疑蔣市府有「兩岸議題花粉症」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

立委郭國文揭露通路商的啤酒節中，中國製的麒麟BAR，卻用中華民國國旗來誤導消費者；財政部因此要求北市府依菸酒管理法辦理。（取自郭國文臉書）

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