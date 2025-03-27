罷免謝衣鳯二階連署 彰化3/30大咖宣講

彰化罷團在溪湖鎮大公路成立總部。（「罷免缺衣不可」總部提供）

2025/03/27 19:46

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化第三選區罷免立法委員謝衣鳯行動進入第二階段，為進一步凝聚全民力量，將於3月30日下午在溪湖鎮奉天宮舉辦「反共保台大團結」聯合大會，聯電前董事長曹興誠、立委沈伯洋及多位名嘴將到場宣講。

罷團領銜人、前明道大學校長陳世雄說，「反共保台大團結」聯合大會是第二階段展開後的重要盛會，曹興誠、立委沈伯洋、名嘴黃清龍、彰化市長林世賢、知名主播廖筱君等貴賓將上台宣講，歡迎民眾一起來參與這場盛會，為罷免行動注入更堅定的決心。

請繼續往下閱讀...

陳世雄表示，為了展現強烈的戰鬥意志，他們在溪湖鎮大公路329號成立彰化罷團總部，這裡將有志工輪流值班，接受民眾的連署。

罷免團隊強調，這場行動不是出於仇恨，而是對台灣的愛，對自由民主的堅持，對下一代的責任！ 過去一年來，國民黨與民眾黨的立法院黨團，在傅崐萁與黃國昌的操控下，公開迎合中共指令，以癱瘓政府、阻撓國政的方式，複製香港立法局的惡行，企圖讓中共不費一兵一卒就能掌控台灣。這場戰役不僅攸關彰化第三選區，更是台灣未來的關鍵時刻。

罷團指出，台灣人民不需要動刀動槍，只需要走到連署站，拿起一支筆，簽下自己的名字，就能改變歷史、守護家園！呼籲全民，尤其是退休軍公教人員，勇敢站出來，成為罷免志工，號召親朋好友加入連署行列！唯有透過團結行動，才能終結立法院內的亂象，確保台灣長治久安，國泰民安！

3月30日彰化罷團在溪湖奉天宮舉行宣講，多位大咖舉會。（記者顏宏駿翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法