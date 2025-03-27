「國際青年大使交流計劃」報名開跑 今年預計赴馬紹爾群島、夏威夷

外交部2025年「國際青年大使交流計畫」即起受理報名。（圖擷自外交部）

2025/03/27 19:20

〔記者黃靖媗／台北報導〕為持續深化我國與邦交國的青年與文化交流，並鼓勵台灣青年學子參與第一線外交工作，外交部今（27）日正式啟動2025年「國際青年大使交流計畫」，即日起自5月30日受理報名，今年訪團預計在8月下旬赴訪我太平洋友邦馬紹爾群島，並於去程順訪美國夏威夷，返程停留關島。

外交部表示，由於訪問國家及城市皆擁有深厚的太平洋島嶼文化傳統，本計畫今年預計甄選40位具備英語宣介及文化才藝專長的大專院校學生擔任國際青年大使，並特別歡迎熟悉台灣原住民文化的青年或原住民青年報名，訪團將藉此機會加深與太平洋友邦及區域的連結，進一步深化雙邊文化交流、對話及合作。

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外交部說明，本計畫自即日起至5月30日止受理報名，歡迎35歲以下目前就讀我國大專院校及研究所、且具有中華民國國籍的學生報名參加甄選，期盼結合青年的外語專長、文化才藝與精湛技藝，向世界展現台灣的多元文化軟實力，深化與友邦情誼。

外交部表示，外交部自98年起每年辦理「國際青年大使交流計畫」，迄今已有超過1800名青年學子參與，為政府具代表性的國際青年交流計畫，今年訪團將安排拜會政要、交流研習、志工服務及文化展演等多元活動，讓青年學子親自站上外交最前線，體驗「人人都是外交官」的使命與責任，並成為「Team Taiwan」的一員，與外交部攜手讓國際社會看見台灣的活力與多元文化。

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