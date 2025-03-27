為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「國際青年大使交流計劃」報名開跑 今年預計赴馬紹爾群島、夏威夷

    外交部2025年「國際青年大使交流計畫」即起受理報名。（圖擷自外交部）

    外交部2025年「國際青年大使交流計畫」即起受理報名。（圖擷自外交部）

    2025/03/27 19:20

    〔記者黃靖媗／台北報導〕為持續深化我國與邦交國的青年與文化交流，並鼓勵台灣青年學子參與第一線外交工作，外交部今（27）日正式啟動2025年「國際青年大使交流計畫」，即日起自5月30日受理報名，今年訪團預計在8月下旬赴訪我太平洋友邦馬紹爾群島，並於去程順訪美國夏威夷，返程停留關島。

    外交部表示，由於訪問國家及城市皆擁有深厚的太平洋島嶼文化傳統，本計畫今年預計甄選40位具備英語宣介及文化才藝專長的大專院校學生擔任國際青年大使，並特別歡迎熟悉台灣原住民文化的青年或原住民青年報名，訪團將藉此機會加深與太平洋友邦及區域的連結，進一步深化雙邊文化交流、對話及合作。

    外交部說明，本計畫自即日起至5月30日止受理報名，歡迎35歲以下目前就讀我國大專院校及研究所、且具有中華民國國籍的學生報名參加甄選，期盼結合青年的外語專長、文化才藝與精湛技藝，向世界展現台灣的多元文化軟實力，深化與友邦情誼。

    外交部表示，外交部自98年起每年辦理「國際青年大使交流計畫」，迄今已有超過1800名青年學子參與，為政府具代表性的國際青年交流計畫，今年訪團將安排拜會政要、交流研習、志工服務及文化展演等多元活動，讓青年學子親自站上外交最前線，體驗「人人都是外交官」的使命與責任，並成為「Team Taiwan」的一員，與外交部攜手讓國際社會看見台灣的活力與多元文化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播