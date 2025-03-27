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    武統中配若申請來台探親？陸委會：如有同樣言論審查上會較困難

    中配網紅「亞亞」劉振亞離台前與家人相擁。（資料照）

    中配網紅「亞亞」劉振亞離台前與家人相擁。（資料照）

    2025/03/27 18:23

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統，遭移民署廢止居留許可，前晚限期出境回到中國。關於她若申請來台探親，政府是否核准？陸委會發言人梁文傑今天強調，探親有探親的規定，到時候會看有沒有發表同樣言論，如果有同樣言論，審查上面就會比較困難。

    內政部移民署加大力道，調查多位在網路社群主張「武統台灣」的中配，另外兩名中配網紅「小微」、「恩綺」，也因鼓吹武統，違反兩岸條例及相關規定，被移民署廢除居留，須於3月31日離境。

    梁文傑在陸委會記者會說，因為她們現在已經被取消居留，所以他們未來要申請來台灣，就是來探親，探親有探親的相關規定。不過，我必須要說，屆時還是會看她們有沒有再發表同樣言論，這段時間如果他們還有發表同樣言論的話，審查上面可能就會比較困難。

    有媒體質疑，網路有很多仇視中配言論？梁文傑說，仇視中配的言論，我們有去搜查、瀏覽，目前是有一位匿名故意到黑熊學院的粉絲專頁留言，有留一句「可以合法獵殺陸配」。但這位匿名人士，從他過去發言來看，顯然是一個很喜歡做挑起社會對立的事，目前看起來並沒有像你所講的那麼嚴重，就是一個孤立事件。

    梁文傑進一步說，這個人到底是誰，目前也不清楚，台灣社會總體來說，還是很有理性、很有秩序的一個社會，這件事雖然大家討論很多，這幾天都是熱點話題，相信台灣社會還是很有韌性。

    關於陸委會擬對危及國家安全或社會安定的言論進行類型化？梁文傑指出，類型化是我們追求的最佳狀態，上次有說過中共對台滲透統戰手段千奇百怪、花樣多端，有關國家安全的各種樣態，實在很難用條列式把它列舉出來。

    梁文傑指出，雖然有些人批評國家安全或社會安定是一個不確定的法律概念，可是有時候面對這樣的對手，如果過分的條文化條列出來，「你條列了100項，人家會想出101項、102項，這100項是不是又沒辦法處理」，所以這部分還在研擬。

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