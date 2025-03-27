社宅租金分級制度 內政部：參採民團廣納身分別與所得建議

內政部次長董建宏表示，「社會住宅租金分級收費原則草案」已參採民間團體所建議，盼廣納身分別與所得狀況提供合理照顧，近期將完整公布。（內政部提供）

2025/03/27 17:24

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今（27日）召開「住宅法」修法系列公聽會，內政部次長董建宏表示，「社會住宅租金分級收費原則草案」已參採民間團體所建議，盼廣納身分別與所得狀況提供合理照顧，近期將完整公布。他也提到，未來會積極介接衛生福利部及社會福利團體共同以「軟硬合作」方式，讓入住社會住宅的弱勢者能有充夠支持。

立法院內政委員會今天舉行「住宅法修法系列公聽會：社會住宅之現況及展望」公聽會，邀請內政部政務次長董建宏，以及專家學者、民團代表就社宅經濟或社會弱勢比例與標準、租金分級制度、需求評估、學生納入社宅體系等議題進行討論。

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國民黨召委牛煦庭表示，住宅法修法是國民黨團本會期的優先法案，但因提案版本眾多，不論是弱勢比例，還是資格放寬都有各自的想法，有必要先做前期整合。而住宅政策變動茲事體大，特別舉辦公聽會廣徵民意，成為未來修法的重要參考依據。

牛煦庭舉例，荷蘭近年採行新積分制的輪候經驗，透過等待積分、搜尋積分、新手積分及特殊情況積分，讓每位有需求的民眾都有公平的機會排到社會住宅。如果要成功複製國外的制度，政府首要建立統一的社宅登記平台、社宅需求的研究調查也應備足，以做日後推動新政策的基礎。

有關社宅租金分級制度，董建宏表示，目前規劃的「社宅租金分級制度收費原則草案」參採民團所建議內容，依不同所得經濟能力訂定合理收費，除提供低收入及中低收入戶較低租金，並以中古屋所估算市場租金，不同地區以不同租金折數規範租金上限，並合符國際公認的租金負擔率30%以下的衡量指標。內政部已跟各界討論完成相關的規範，近期會完整公布。

內政部會後也透過新聞稿表示，「百萬租屋家庭支持計畫」今（114）年至121年持續就「直接興辦、包租代管、租金補貼」三大方向努力，協助青年、新婚家庭、弱勢族群及學生能有安穩住所。在青年學生照顧部分，內政部會與教育部合作，透過包租代管政策為學生提供在校外租屋的支持、確保居住權益，並在相關會議納入青年及學生代表進行居住議題討論。

針對公聽會中提升國內社會住宅用地供給的建議，內政部表示，包括審議中的區段徵收或市地重劃等整體開發案件，已與縣市政府取得共識，會積極留設土地供興建社宅使用，也與交通部共同就運用捷運場站增額容積，必須優先用於社住興建，以符合TOD大眾運輸導向及全民共享發展效益目標；同時也將強化與民間合作機制，以擴大民間參與社會住宅政策推動量能。

內政部也提到，因應新修正的「財政收支劃分法」，中央後續必須調整相關政策，並要求地方政府在推動整體開發時，也必須承擔起社會住宅興建責任。

內政部強調，「住宅法」是保障全體國民居住權益，實踐我國居住正義的重要法律，而社會住宅則是政府落實國人居住協助的重要措施，因此無論是法令修正、社會住宅入住身分資格、分配比例、租金訂定、租賃市場監督、居住需求調查更全面及設置社會居住登記平台等調整，皆須詳細評估政策對於各族群居住權益之影響。

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