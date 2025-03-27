遭大學老師吳政峰投書稱「好好當個里長」 羅廷瑋回應了

藍委羅廷瑋（中）遭大學老師投書稱，課業不認真常打瞌睡，在期末遭當掉。（記者黃旭磊攝）

2025/03/27 17:20

〔記者黃旭磊／台中報導〕國立勤益科技大學資訊管理系兼任助理教授吳政峰，昨投書本報，指昔日學生羅廷瑋（藍委），在大學課業並不認真，常打瞌睡，在期末遭當掉，之後遞上牛肉麵店的名片說想「選里長」，未料，競選連任議員一年不到，就想挑戰立委，吳政峰覺得羅少年得志，的確不幸，奉勸好好當個無黨籍市議員或里長。

對此，羅廷瑋說，現在是立委，把現在工作做好，這是他應該做的。勤益科大表示，投書是兼任助理教授個人行為，不涉及校務尊重個人權益。

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吳政峰昨天投書自由時報，具名提到昔日學生羅廷瑋，吳政峰投書內容，提到羅廷瑋以選區第一高票當選議員，令人刮目，由於不是政二代，唯有透過攀親帶故（馬盧江柯），借力使力，才能一步步往上爬，而在競選連任議員時，義務當團隊志工幕僚，撰寫電視政見發表文稿，順利連任議員，未料一年不到，羅就想挑戰立委，怕落人口實，說剛選上就落跑，羅扭捏作態，要黨徵召幫背書。

吳政峰說，當時覺得羅廷瑋應該沉潛一陣再選立委，畢竟，少年得志，的確不幸，看到羅漸漸迷失在向上攀爬的權力遊戲而無法自拔（這與柯、黃很像），因為「虛榮」乃是人類最愛的原罪，而羅上任立委一年多來，荒腔走板的行徑一幕又一幕，嗆聲耍狠、暴力鎖喉，污辱神聖國會，還爆出耍官威羅生門事件。

吳政峰提到，「小羅，我不是什麼側翼」，始終是希望你能「越來越好」的老師，如果能夠，老師希望能離開國民黨，要不，就離開立法院。只要把人民放在心上，好好當個無黨籍市議員或里長，為民服務，偶爾辦辦一百分考卷換冰淇淋、地瓜球、雞蛋糕或修容組的親子活動，或許更適合你。

羅廷瑋今天表示，有從網路資訊看到老師訊息，有閱讀、吸收，現在是立委，把現在工作做好，這是他應該做的，身為立委把執政黨編列預算其中浮編、濫編抓出來，落實監督責任，這是立委應該要做的。

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