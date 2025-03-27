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    台南市文化中心「神似蔣介石銅像」拆了 台灣基進：不說再見

    台南市文化局最近正進行台南文化中心整體改造，拆除遷移神似蔣介石的銅像等園區內所有公共藝術品。（台灣基進提供）

    台南市文化局最近正進行台南文化中心整體改造，拆除遷移神似蔣介石的銅像等園區內所有公共藝術品。（台灣基進提供）

    2025/03/27 17:01

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市文化中心戶外有座《承先啟後》公共藝術作品，長得太像蔣介石，引發爭議。台南市文化局最近進行文化中心整體改造，園區內所有公共藝術品拆除遷移，今天這座「神似蔣介石」的銅像也拆除了。

    台灣基進台南黨部主委吳依潔說，備感欣慰，前輩們過去以來針對轉型正義的倡議和努力，今日終於有所進展。該紀念的更該具現，不該紀念的不說再見。希望市府不能就此停下腳步，應該要進一步將台南市38條中正路重新更名。

    吳依潔說，台灣轉型正義的下一個重要大步，就是必須拉倒這些眾多藍白委的親中舔共大柱，防止他們如白蟻一般侵蝕台灣社會！希望大家能夠齊心投入大罷免，藉由清掃中共同路人、執行轉型正義工程，讓台灣成為台灣人的台灣！

    公共藝術作品《承先啟後》豎立於台南市文化中心戶外，長得太像蔣介石引發爭議。今年2月28日，台灣基進台南黨部團隊以鐵籠圈起銅像，貼上「殺人應該要定罪，威權不值得紀念」標語，呼籲市府應將不合乎台灣歷史脈絡與文化記憶的威權象徵拔除。

    台南市文化局說，《承先啟後》公共藝術作品為1984年文化中心開館時設立，是台南市知名雕塑家鄭春雄老師創作。約4年前出現遷移聲音，提交公共藝術審議委員會審查，審查結果認為，作品呈現老中幼三代，構圖符合其名，且當初檢視作品，認為並沒有指涉到蔣介石，只是實在長得太像。這次配合文化中心整建，園區內所有公共藝術品均拆除遷移，配合戶外庭園改建，並非只遷移這座銅像，未來將遷移到學甲原天仁工商改建的台南傳統藝術中心。

    台南市文化中心戶外豎立的《承先啟後》的公共藝術作品，其中人物長得太像蔣介石（中）引發爭議。（記者蔡文居攝）

    台南市文化中心戶外豎立的《承先啟後》的公共藝術作品，其中人物長得太像蔣介石（中）引發爭議。（記者蔡文居攝）

    台南文化中心神似蔣介石的銅像等公共藝術作品都拆遷。（台灣基進提供）

    台南文化中心神似蔣介石的銅像等公共藝術作品都拆遷。（台灣基進提供）

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