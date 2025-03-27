大罷免遍地開花！沈智慧曝「藍營得不到民心關鍵」

沈智慧曾任七屆立委，目前任中華民國街舞運動協會理事長。（資料照，沈智慧競選總部提供）

2025/03/27 17:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委沈智慧日前表示，近日美、台、中關係、大罷免事件，都讓她有了深深的體悟。民進黨目前就是站穩著，台灣是獨立國家，反共親美。反觀國民黨目前是很模糊的，一中各表。沈智慧感嘆，這或許是國民黨一直無法得到民心跟年輕人票的關鍵，她也不禁想問：「當國民黨自己路線都不清楚，要選民怎麼認同跟支持呢？」

沈智慧曾任七屆立委，目前任中華民國街舞運動協會理事長。日前她在臉書PO文提問，國民黨到底支持的是什麼呢？她表示，如果是，1.一個中國，台灣跟中國是一個國家，那和平最終會走向合併；2.反攻中國：台灣才是國家正統，台灣政府要征服中國。3.維持現狀：兩岸和平，那就再回到原本的問題，我們是以一個國家兩個黨派的方式？還是兩個國家？

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沈智慧表示，接下來看目前的現實民意，這個國民黨應該要自己去做市調，到底民眾真正認為的是什麼？1.台灣跟中國是一個中國；2.台灣跟中國是兩個國家；3.台灣應該統一中國；4.中國應該統一台灣。

沈智慧最後感嘆，民進黨目前就是站穩著，台灣是獨立國家，反共親美。國民黨目前是很模糊的，一中各表，「那國民黨的主張是什麼呢？當國民黨自己路線都不清楚，要選民怎麼認同跟支持呢？」

沈智慧問：「當國民黨自己路線都不清楚，要選民怎麼認同跟支持呢？」（資料照）

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