文化預算遭國民黨大幅刪凍 吳沛憶：台灣藝文生態遭全面衝擊

立委吳沛憶質詢指出，文化部114年總預算案雖首度突破300億元，卻遭在野黨大量刪減11億元、凍結34億元，與其說今天是聽文化部業務報告，倒不如說是在聽災損報告。（吳沛憶辦公室提供）

2025/03/27 17:16

〔記者李文馨／台北報導〕立法院教育及文化委員會今（27日）邀請文化部長李遠進行業務報告。立委吳沛憶質詢指出，文化部114年總預算案雖首度突破300億元，卻遭在野黨大量刪減11億元、凍結34億元，與其說今天是聽文化部業務報告，倒不如說是在聽災損報告；她強調，大量預算被刪減凍結，對台灣整體文化政策與藝文環境造成重大衝擊，全面打擊文化創作空間與文化人的尊嚴。

吳沛億質詢指出，文化部聯合典藏中心今年多達1億元的預算被全數刪除，阻礙藏品保存與修復，而該典藏中心預定建置庫房及修復空間，可供史前文化博物館、台灣歷史博物館、台灣文學館、國家電影及視聽文化中心及藝術銀行使用，其中光是國影中心目前就有4萬5千件藏品。

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李遠答詢表示，有一群人努力想要建立台灣主體文化，但卻有些人看都不看一眼，就將預算輕易刪除，讓他難過的並不是錢的問題，而是態度的問題。

吳沛憶提到，表演藝術金三角計畫及文化黑潮視覺藝術相關補助分別被刪減2000萬元，補助經費變少，壓縮台灣藝術家及團隊在國內外展覽及策展機會。另外，文化部多年來獎助優人神鼓、雲門、明華園、朱宗慶打擊樂團等知名團體將台灣文化推廣至全球，這些團體都是台灣的文化名片，而非像國民黨立委口中的「要飯的」。

吳沛憶表示，文化部媒體政策和業務宣傳的預算5943萬元也遭全數刪除，將影響到黃牛票防制宣導、文化幣宣傳以及今年8月將要配合大阪世博會舉辦的文化行銷；她也說，「財劃法」修正將影響28%至37%的文化預算，至少73.3億元。李遠補充，此修法將影響文化平權、減少藝文產業跟藝文工作者補助、國際交流停擺、引發文化資產消失的危機。

吳沛億表示，文化部長期編列預算挹注文資修復，一年約20幾億，但目前財劃法只處理預算分配，未討論事權如何分配，未來會有更多預算撥到地方政府，但無法確定會不會撥給地方政府文化局，若文化部無法確保經費用途、無法知道地方政府願意編多少預算修文資，將可能導致更多文資暴露在破敗風險之下。

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