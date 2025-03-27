為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    文化預算遭國民黨大幅刪凍 吳沛憶：台灣藝文生態遭全面衝擊

    立委吳沛憶質詢指出，文化部114年總預算案雖首度突破300億元，卻遭在野黨大量刪減11億元、凍結34億元，與其說今天是聽文化部業務報告，倒不如說是在聽災損報告。（吳沛憶辦公室提供）

    立委吳沛憶質詢指出，文化部114年總預算案雖首度突破300億元，卻遭在野黨大量刪減11億元、凍結34億元，與其說今天是聽文化部業務報告，倒不如說是在聽災損報告。（吳沛憶辦公室提供）

    2025/03/27 17:16

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院教育及文化委員會今（27日）邀請文化部長李遠進行業務報告。立委吳沛憶質詢指出，文化部114年總預算案雖首度突破300億元，卻遭在野黨大量刪減11億元、凍結34億元，與其說今天是聽文化部業務報告，倒不如說是在聽災損報告；她強調，大量預算被刪減凍結，對台灣整體文化政策與藝文環境造成重大衝擊，全面打擊文化創作空間與文化人的尊嚴。

    吳沛億質詢指出，文化部聯合典藏中心今年多達1億元的預算被全數刪除，阻礙藏品保存與修復，而該典藏中心預定建置庫房及修復空間，可供史前文化博物館、台灣歷史博物館、台灣文學館、國家電影及視聽文化中心及藝術銀行使用，其中光是國影中心目前就有4萬5千件藏品。

    李遠答詢表示，有一群人努力想要建立台灣主體文化，但卻有些人看都不看一眼，就將預算輕易刪除，讓他難過的並不是錢的問題，而是態度的問題。

    吳沛憶提到，表演藝術金三角計畫及文化黑潮視覺藝術相關補助分別被刪減2000萬元，補助經費變少，壓縮台灣藝術家及團隊在國內外展覽及策展機會。另外，文化部多年來獎助優人神鼓、雲門、明華園、朱宗慶打擊樂團等知名團體將台灣文化推廣至全球，這些團體都是台灣的文化名片，而非像國民黨立委口中的「要飯的」。

    吳沛憶表示，文化部媒體政策和業務宣傳的預算5943萬元也遭全數刪除，將影響到黃牛票防制宣導、文化幣宣傳以及今年8月將要配合大阪世博會舉辦的文化行銷；她也說，「財劃法」修正將影響28%至37%的文化預算，至少73.3億元。李遠補充，此修法將影響文化平權、減少藝文產業跟藝文工作者補助、國際交流停擺、引發文化資產消失的危機。

    吳沛億表示，文化部長期編列預算挹注文資修復，一年約20幾億，但目前財劃法只處理預算分配，未討論事權如何分配，未來會有更多預算撥到地方政府，但無法確定會不會撥給地方政府文化局，若文化部無法確保經費用途、無法知道地方政府願意編多少預算修文資，將可能導致更多文資暴露在破敗風險之下。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播