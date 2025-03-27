全社會防衛韌性演練移師台南 賴清德：捍衛民主需要集結每一分力量

總統賴清德27日視導「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」致詞。（記者塗建榮攝）

2025/03/27 18:00

〔記者方瑋立／台北報導〕總統府全社會防衛韌性委員會首場實地演練今（27）日在台南登場，第3次委員會也移師台南召開。總統賴清德會中強調，強化韌性是確保社會和諧穩定、國家持續發展的二法門，捍衛民主需要集結每一分力量，建構全社會防衛韌性，不僅需要中央和地方合作，更需要每一個人的警覺和行動，盼全民共同努力，團結合作提升台灣的韌性。

全社會防衛韌性首場實地演練今天在台南市舉行，演練採「有想定、無劇本、無排演」形式，想定安平港遊客服務中心因不明因素發生爆炸，現場傷亡人數約200人，以及海嘯來臨前預警民眾進行避難疏散、醫院系統遭受駭客入侵、認知作戰與治安騷亂等情境，同步實施「大規模疏散撤離及避難收容所演練」、「關鍵基礎設施爆炸演練」及「擴充急救醫療場所演練」，創下全國第1場區域複合演練的紀錄。賴清德率全社會委員視察並首度移師台南召開第3次委員會會議。

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賴清德會前致詞說，面對天災地變、以及來自境外敵對勢力的軍事恫嚇、灰色地帶侵擾、認知操作等威脅，台灣必須持續提升自我防衛能力，同時打造堅實的社會防衛韌性，才能因應大型災害與威權主義擴張的挑戰。

賴清德指出，本次本次演練跳脫過去劇本式的操演，採取實地、實景的動員演練，以驗證政府與民間，面臨災害的應變合作能力。也盼透過此演練，檢視委員會5大主軸工作準備情形，驗證「民力調度應變」、「鄰近縣市資源整合」，以及「社區防災協作」等量能，並從中發現問題，持續檢討、改進。

賴清德指出，本次從點到線，擴展到面的演練，是台灣要積極推動的模式，另一重要目的則是連結即將展開的「2025城鎮韌性演習」，讓中央部會和地方政府重新調整演習步調，以新的思維和策略方式推動演習，來提升地方整體韌性及應變能力，確保極端狀況下，社會、民生都能如常運作。

賴清德強調，無論是中央部會，或是地方政府，只要我們預先準備、務實執行、反覆檢討、精進作為，就能夠發揮實地演練的最大價值，讓全社會防衛韌性的建構工作，更加穩固、更為堅實。

總統說，強化全社會防衛韌性是世界各國應對各種危機和挑戰的核心策略，不論是天然災害、公共衛生、經濟衝擊，甚至是灰色地帶侵擾；強化韌性是確保社會和諧穩定、國家持續發展的不二法門。

賴清德指出，台灣提升全社會韌性的工作，也會積極和友盟國家合作交流。這個月初，在台灣舉行的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研習營，是第一次以全社會韌性為主題，進行討論，來自30國的專家學者共同參與。

賴清德說，未來台灣會持續努力，與世界民主國家共同鞏固全球民主韌性、維護區域和平穩定，也會繼續與國際社會分享台灣的創新和寶貴經驗，讓世界更了解台灣的努力和決心。

賴清德也強調，捍衛民主需要集結每一分力量，建構全社會防衛韌性，不只需要中央和地方政府的合作，更需要每一個人的警覺和行動，希望全民共同努力，團結合作提升台灣的韌性。

擴充急救醫療場所演練。（記者塗建榮攝）

前進外科小組作業區於軍用急救帳篷內演練緊急外科手術處理。（記者塗建榮攝）

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