中四罷團市場遭拉扯阻撓 2綠營女議員重返現場號召挺大罷免

台中市議員陳淑華今天與北區議員陳俞融特地到水湳市場挺大罷免，為公民團體加油打氣。（陳俞融提供）

2025/03/27 18:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中第四選區「展翅廢翔」罷免廖偉翔團隊志工昨（26日）日在水湳市場設攤宣講時，遭人搶擴音器及拉扯，志工已報警。西屯區在地市議員陳淑華今天與北區議員陳俞融特地到水湳市場挺大罷免，為公民團體加油打氣，更籲民眾支持罷免連署，捍衛自由台灣的基本價值。

陳淑華譴責任何形式的暴力，她說，中共以武統威嚇台灣，國民黨變相附和，近來的中配「亞亞」大放厥詞鼓吹武統論，國民黨竟帶頭罵台灣政府，而非譴責甚至聲援「亞亞」的武統論，公民團體的罷免行動也遭有心人士暴力阻撓，呼籲國人站出來，參與平和的罷免連署，維護台灣的民主程序，「只要花一分鐘連署，就能罷免救台灣」。

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陳俞融也說，公民運動是民主社會的一部分，應該受到尊重與保障，令人遺憾的是，罷免團體志工在宣講時竟遭遇暴力攻擊，這樣的不理性行為，無論立場如何，都不應該發生，嚴正譴責一切不理性的攻擊行為，民主社會的核心價值就是「尊重與包容」，她也呼籲，無論支持或反對罷免，應該以理性方式表達意見，而非訴諸暴力，唯有尊重彼此的選擇，才能真正實踐民主精神。

陳俞融說，任何人的公民權益不該受侵犯，也不應該受到暴力威脅，有心人想破壞民主活動，籲大家不要因此退卻，站出來參與罷免行動，讓台灣回到正軌。

此外，台中市立委中六選區罷免立委羅廷瑋，包括市議員江肇國、黃守達、陳雅惠及鄭功進，攜中四選區議員何文海30日10點在福順宮、大忠福德祠前推出廟口開講，邀前立委陳柏惟、前職棒球星陳義信、新北市議員卓冠廷等開講，挺「人民是頭家」大罷免，江肇國也呼籲民眾一定要行動連署，才能下架「耍官威」的立委。

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