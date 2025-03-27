批翁曉玲洩漏戰時糧食配送地圖胡扯台南 南市府：請翁做好功課

南市政府指出，全民國防手冊內「防災民生物資的配給配售站」屬公開資訊，「戰時糧食配送站地圖」則是機密，兩者不同，呼籲翁立委應做好功課、查證，勿潑髒水。 （圖由南市府提供）

2025/03/27 17:00

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨立委翁曉玲要求農業部提供「戰時糧食配送站地圖」遭農業部拒絕，硬扯台南市政府也洩漏資訊，對此，台南市政府今天予以嚴正駁斥。南市政府指出，全民國防手冊內「防災民生物資的配給配售站」屬公開資訊，「戰時糧食配送站地圖」則是機密，兩者不同，呼籲翁立委應做好功課、查證，勿潑髒水。

翁曉玲昨天詢問農業部，若台海被中共封鎖的食物供應狀況及配售站地點規劃，被民進黨立委王定宇批評要求提供機密。她今天反擊，農業部、農糧署當下都沒說是機密，且台南市政府詳列647個配售站地址，資訊比其他縣市更詳細。

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對此，南市政表示，依國防部規定，南市府於111年6月27日完成各縣市版「全民國防手冊」編修製作，提供市民遇空襲或臨災時緊急應變資訊參考。其中台南市版全民國防手冊中，明列「防災民生物資的配給配售站」的地點。這些站點屬公開資訊，以便災害發生時市民迅速獲得所需的基本生活物資。而翁曉玲所要的資訊則是農業部農糧署糧倉地點及存量，公糧為國內重要關鍵基礎設施，屬於機密性資料，基於國家安全及資源管理的考量，不對外公開。

南市府強調，「防災民生物資的配給配售站」的設置考量便利性，市民可透過市府官方網站、社區公告，查詢具體地址，以利災難發生時提供必要支援。

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