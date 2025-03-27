綠委化身作家出新書《憲在台南》 首週熱銷逾2千本

接受過立委林俊憲「憲在台南」節目訪談的餐飲店家，開心拿著《憲在台南》新書合影。（圖由林俊憲服務處提供）

2025/03/27 16:58

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市立法委員林俊憲拍攝「憲在台南」影片，介紹台南在地美食多年，近期並集結成冊出書，新書上市僅1週就熱銷超過2千本，在眾多政治人物出版的書籍中是很難得的佳績。林俊憲認為關鍵在於出書主題特別，與在地連結介紹台南美食，因此深獲廣大讀者喜愛。

林俊憲表示，他的《憲在台南》新書上市後，銷售超乎預期，短短1週首刷二刷就銷售完畢，目前進入第三刷，自己手邊的數量也不多。他選擇將寶貴的首批新書送給所有書中收錄的台南在地美食店家，因為沒有他們，這本書便不可能成真。

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林俊憲分享，許多店家收到書後開心的合影留念、也透露自己的店在影片發布後，「不時都有客人說是看了『憲在台南』慕名而來」，許多還是外縣市遊客專程拜訪。也有店家跟他說，這本書也是他們多年來努力堅持做出美味料理的人生紀錄，一定會好好收藏。

這位在拚台南市長初選的立委透露，出版這本書的動機，除了多年來累積上百集影片的內容想整理出來，還因為他意識到許多熟識2、30年的店家老朋友，近期有部分結束營業，因為找不到人傳承，非常可惜。出書為台南留下美食記憶，這是他對故鄉的熱愛。

林俊憲並說，這本書與市面常見的美食介紹書非常不同，更像1本「口述歷史」，記錄他和店家老闆2、30年來的故事，以及各項台南美食的起源及趣事，例如蝦仁飯為何要配鴨蛋湯？原來是早年鴨農需要蝦殼做飼料、回饋鴨蛋給餐飲店家，才有如此特殊的搭配。諸如此類的故事在這本書裡都能看得到。

林俊憲也邀請大家說，本週六（29日）上午10點半，他會在中西區西門路二段120號的台南政大書城舉行新書發表和簽書會，也會邀請這些店家前來分享更多關於台南美食的故事，請喜愛台南美食的饕客千萬不能錯過。

接受過立委林俊憲「憲在台南」節目訪談的餐飲店家，開心拿著《憲在台南》新書合影。（圖由林俊憲服務處提供）

接受過立委林俊憲「憲在台南」節目訪談的餐飲店家，開心拿著《憲在台南》新書合影。（圖由林俊憲服務處提供）

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