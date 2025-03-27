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    財劃法衝擊！陳其邁：人口結構不列考量 長輩分配比例減少

    陳其邁呼籲立院審查財劃法、總預算有討論餘地。（翻攝議會官網）

    陳其邁呼籲立院審查財劃法、總預算有討論餘地。（翻攝議會官網）

    2025/03/27 16:53

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員簡煥宗今天質詢市長陳其邁，指藍白通過財劃法對高雄不公平，如何看待？陳其邁答詢時指出，藍白財劃法勢必影響中央對重大建設的支出，希望朝野以蒼生為念，有個討論餘地，不要連討論餘地都沒有，政黨意見強制在國家體制運行非常不好。

    簡煥宗指出，市長陳其邁曾表態藍白版財劃法對高雄不公平，遭北部民代戲謔笑死人，充滿對高雄的歧視；且藍白財劃法中，高雄增加幅度是六都最後一名、增加金額是六都倒數第二，想問陳其邁如何看待？

    陳其邁答詢說明，高雄曾兩度面臨中央修改財政，造成行政體制變革後的傷害，第一次是在縣市合併時，當時相對應中央的承諾不足，導致高雄預算比例跟負擔有很大影響，第二次就是這回財劃法修改。

    他進一步提到，中央財源不足情況下，錢雖然給了，但未來分攤多少沒說？ 各縣市、包括中央地方編列的未來預算、或預算通過正在進行中的都沒有清楚劃分，推動市政會有很大挑戰。

    陳其邁說，以前中央補助款會考慮人口結構，高雄老年人口較多，需做很多措施，但這次財劃法人口結構不列入考量，用這沒考量的指標分配統籌分配款，每個六十五歲長輩獲分配比例一定減少。

    陳其邁認為財劃法、總預算通過後引起紛擾，也讓地方不滿意中央對重大建設支出，他希望朝野以蒼生為念，希望有一個討論餘地，不要連討論餘地都沒有，將政黨意見強制在國家體制運行，這非常不好。

    高市議員簡煥宗關切財劃法對高雄的衝擊。（翻攝議會官網）

    高市議員簡煥宗關切財劃法對高雄的衝擊。（翻攝議會官網）

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