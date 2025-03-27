防衛韌性模擬安平港爆炸傷患搶救 賴清德：確保台灣安全

總統賴清德27日視導「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，上台致詞。（記者塗建榮攝）

2025/03/27 16:37

〔記者蔡文居／台南報導〕2025全社會防衛韌性實地演練今天在台南登場，模擬安平港旅客服務中心發生不明原因爆炸，現場傷亡人數約200人，台南市政府開設擴充「急救醫療場所」搶救傷患，總統賴清德到場視察，大讚演練逼真、訓練有素。他強調，我們有準備，當事情發生就可以減低傷害，希望透過全社會防衛韌性的力量，確保台灣的安全。

今天的演練是全社會防衛韌性推動委員會所進行的第一次實地演練，包括總統府、全社會防衛韌性委員會、台南市政府及醫療院所、民間團體等逾1500人，一起投入參與演練。

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演練模擬的「擴充急救醫療場所」，用於醫療院所無法應對大量傷患，既有醫療量能失效時模擬臨時架設。包括初步檢傷與後送流程，並實際啟動救護車後送程序，現場甚至設置大體存放區，警方荷槍實彈戒備，過程十分逼真。

其中，「前進外科小組」首次展示軍醫局的FRSD裝備，現場建置一組裝備共3頂帳篷。該裝備主要針對災區醫療資源不足情況設計，可模擬野戰手術車廂，具備手術台與完整編制，能在固定建築、地下室或偏遠地區運作，目前軍醫局已建置24 組。

總統賴清德於中午率總統府祕書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮、內政部長劉世芳、外交部長林佳龍等部會首長參與，除南市外，高雄及嘉義等縣市也派員參與演練。

賴清德說，今天的演練是全社會防衛韌性推動委員會所進行的第一次實地演練，而且是「有想定、無劇本」，也是第一次進行「擴充式急救醫療場所」的演練。他看了所有演練情況，大家非常投入、逼真，看得出來大家平常訓練有素，充分展現專業，感謝大家。

賴清德說，這次中央、地方協力，看到民間力量的投入，也看到跨區區域支援整合，不管是中央地方攜手，或是民力的投入、跨區支援整合或是社區韌性力量的投入，他覺得未來都可以充分演練。

他表示，為什麼他在上任之後，在總統府成立「全社會防衛韌性推動委員會」，這次到台南進行小規模實地演練，預計在4月份進行「城鎮韌性演練」，目的是希望能夠打造台灣社會的韌性，能夠妥善因應，當大自然發生天災地變，或是重大意外事故造成大量傷患的時候，又或者是區域地緣政治的變化等，我們不敢不準備。

賴清德說，有道是「預防重於治療」，「不恃敵之不來，恃吾有以待之」，我們有準備，當事情發生就可以減低傷害。希望可以透過力量，不僅僅是國軍力量，也希望可以透過全社會防衛韌性的力量，確保台灣的安全，確保和平能夠透過實力的展現，達到和平的目標。

「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，前進外科小組作業區於軍用急救帳篷內演練緊急外科手術處理。（記者塗建榮攝）

「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，擴充急救醫療場所演練。（記者塗建榮攝）

「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，擴充急救醫療場所演練。（記者塗建榮攝）

「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，前進外科小組作業區於軍用急救帳篷內演練緊急外科手術處理。（記者塗建榮攝）

「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，前進外科小組作業區於軍用急救帳篷內演練緊急外科手術處理。（記者塗建榮攝）

全社會防衛韌性演習，展示軍醫局的FRSD裝備，現場建置一組裝備共3頂帳篷。該裝備主要針對災區醫療資源不足情況設計，可模擬野戰手術車廂，能在固定建築、地下室或偏遠地區運作。（記者蔡文居攝）

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