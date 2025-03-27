憂柯文哲死在監獄裡！台大恩師謝炎堯：願當柯醫療召集人

民眾黨27日召開「請給柯文哲醫療的權利」記者會，前民眾黨主席柯文哲的老師、前台大醫師謝炎堯說明血尿可能的診斷原因，並表示若成立醫療小組，願意擔任召集人。（記者張嘉明攝）

2025/03/27 15:57

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，民眾黨今日召開記者會表示，柯文哲持續血尿，且疼痛伴隨嘔吐現象，恐為急性腎損傷。柯文哲昔日老師、台大醫院退休內科教授謝炎堯醫師出席記者會直言，柯若患有主動脈剝離，讓柯P死在監獄裡，沒有人敢負起這個責任，並強調自己願意擔任柯文哲的醫療召集人來照顧他。

謝炎堯教授分析，柯文哲痛三週，且還有心臟病、心律不整等狀況，因此推論柯病情可能有幾點可能性，包含左側腎結石、左側腎癌、主動脈剝離、左側腎動脈栓塞或血栓形成、腎靜脈阻塞等。

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「我是柯文哲的老師，我義不容辭，願意擔任他的醫療召集人來照顧他！」謝炎堯強調，他擔心柯文哲可能是主動脈剝離，萬一真的主動脈剝離，讓柯P死在監獄裡，沒有人敢負起這個責任。他也呼籲，柯文哲應有專人照顧，也要有能力做高品質核磁共振與血管攝影，還要有能力處理以上各種疾病的醫師。

媒體追問，是否今天起正式成立醫療小組？民眾黨立院黨團主任陳智菡強調，謝醫師是聽到相關提問才說義不容辭，並非今天就要成立，柯文哲身體是急切有狀況需要診治，第一目標是希望柯文哲先住院就醫，排除身體急性發炎狀況，是否成立醫療小組，還要進一步討論。

台大醫院退休內科教授謝炎堯擔心柯文哲若主動脈剝離，會死在監獄裡。（記者張嘉明攝）

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