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    亞亞返中國！ 抖音IP仍維持台灣 粉絲暴增11萬人

    亞亞限期離開台灣前後抖音頁面的比較圖。（圖擷取自 抖音）

    亞亞限期離開台灣前後抖音頁面的比較圖。（圖擷取自 抖音）

    2025/03/27 16:06

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統，被移民署廢止居留許可，25日搭機返回中國。但亞亞抖音帳號的IP屬地仍顯示「中國台灣」，粉絲數也從原本的45.1萬，暴衝至現在的56.2萬。

    中配網紅「亞亞」、「小微」、「恩綺」等鼓吹武統，被內政部移民署廢止居留許可，須限期離開台灣。劉振亞25日晚搭機返回中國福州後，一到機場就被一群身分不明人士簇擁搭車離開，國台辦26日一早8點於官網設置「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，揚言對充當打手幫凶的台獨分子、公職人員、側翼網紅，依法終身追責。

    「亞亞」自事件爆發以來，不斷做出各種表裡不一、前後矛盾的無理取鬧言行，早被眾多中國網友當成笑話觀賞，甚至就連不少「根正苗紅」的愛國小粉紅，也紛紛拍片痛斥「亞亞」虛偽至極，並指控她拍片哭訴移民署，和台灣人「把她與家人推向萬劫不復的深淵」的說詞嚴重辱華，根本是靠假愛國（中國）來騙取流量與關注，中國網友紛紛留言表示，「愛國喊得最響的人，恰恰是最不想回中國的人」、「她不是想回家嗎？正好把三個孩子一起帶回來，永遠在一起多好」、「說回來是演戲好賺錢，不回來是生活」

    亞亞離台前粉絲人數約為45.1萬人、讚數則有1473.3萬，而截至今日下午3時30分前，粉絲數暴漲至56.2萬人、讚數則有1500萬多人。

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