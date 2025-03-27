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    首頁　>　政治

    北所稱柯文哲「恢復良好」民眾黨：腎臟急性症不排除恐惡化

    民眾黨27日召開「請給柯文哲醫療的權利」記者會，前民眾黨主席柯文哲的妻子陳珮琪在記者會中出示病歷，說明可能診斷原因。（記者張嘉明攝）

    民眾黨27日召開「請給柯文哲醫療的權利」記者會，前民眾黨主席柯文哲的妻子陳珮琪在記者會中出示病歷，說明可能診斷原因。（記者張嘉明攝）

    2025/03/27 15:42

    〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪起訴、羈押禁見，民眾黨今日說，柯持續血尿，且疼痛伴隨嘔吐現象，恐為急性腎損傷。柯妻陳佩琪表示，會委託律師盡速提出申請，協助柯文哲前主席住院就醫；豈料，北所卻出面打臉說，柯恢復狀況良好、未有外界所傳症狀。民眾黨則回應，柯病例由專業醫生判斷，也認為是腎臟相關急性症，若不盡速排除可能導致惡化。

    台北看守所表示，柯文哲近日反應身體不適，本所即安排醫師持續看診、追蹤治療，並於日前按醫囑戒護外出就醫，接受專業檢查及相關醫療行為，經醫院評估後返所進行後續照護事宜，至今日下午，柯員恢復狀況良好，未有外界所傳症狀。

    對此，民眾黨重申，26日柯文哲前主席才經由律見告知律師：他身體極不適，請夫人陳佩琪盡速代為申請病歷，其病歷經專業醫生判斷，也認為是腎臟相關急性症，若不盡速排除可能導致惡化。

    民眾黨強調，台大醫院退休內科教授謝炎堯醫生也示警，若持續血尿、嘔吐可能不只是腎結石，不排除有阻塞至腎動脈或靜脈等其他病況，需更精密的醫療儀器與專業醫生判斷處理。

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