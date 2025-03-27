政院個資會拚8月前成立 公務機關應設置個資保護長

依據憲法法庭111年憲判字第13號判決要求，個人資料保護委員會應於今年8月11日前成立，行政院會今天通過「個人資料保護委員會組織法」草案，完備成立個資會的法源依據。（圖由行政院提供）

2025/03/27 15:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕依據憲法法庭111年憲判字第13號判決要求，個人資料保護委員會應於今年8月11日前成立，行政院會今天通過「個人資料保護委員會組織法」草案，完備成立個資會的法源依據。另外，個資法也將配套修正，增訂公務機關應設置個資保護長，落實個資事故機關的通報義務。

根據草案，行政院特設個資會，為相當中央三級獨立機關，委員設5人至7人，其中包含主委、副主委各1人，以及2位專任委員皆由行政院長任命，其餘1位至3位兼任委員則由機關人員或學者、專家聘（派）兼之；個資會委員中具有同一黨籍者，不得超過委員總額2分之1 。

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配套修正的個資法部分條文，明定未來個資會統一受理個資事故通報、違反通報義務將受罰鍰處分；個資會將授權訂定個資安全維護管理辦法，作為未來實施稽核、檢查、裁罰的準據；個資會得對公務機關為各項監管作為，且公務機關應置個資保護長，落實公務機關個資保護。

個資會將優先納管公部門及無明確目的事業主管機關的私部門，而有明確目的事業主管機關的私部門，將在6年內分階段將監管權限移轉給個資會。個資會籌備處法制組長林裕嘉出席政院會後記者會時指出，平台業者分類就很多元，許多目的主管機關是誰都還在討論中，融資租賃業由誰轄管也未定案，因此將持續與部會交換意見。

為落實個資事故機關的通報義務，草案明定，公務機關或非公務機關知悉所保有的個人資料被竊取、竄改、毀損，滅失或洩漏時，應通知當事人，且前項情形符合一定通報範圍者，公務機關或非公務機關皆應通報。

草案也賦予個資會行政檢查權，若個資會認非公務機關違反個資法規定等，得通知非公務機關或其相關人員陳述意見，提供必要文書或資料，抑或是與中央目的事業主管機關，地方政府或其他有關機關派員攜帶執行職務證明文件進入檢查。

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