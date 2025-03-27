翁曉玲要求提供戰時糧食配送圖 農業部：屬機敏資訊不公布

國民黨立委翁曉玲昨在立院經濟委員會要求農業部提供戰時糧食配送圖，農業部長陳駿季表示這是機密資訊，不能提供。（記者楊媛婷翻攝）

2025/03/27 16:03

〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨立委翁曉玲昨在立院經濟委員會質詢時，要求農業部交出戰時糧食配送地圖，農業部長陳駿季嚴拒，翁今天又指台南有公布民生物資配售站位置，農業部今（27日）進一步指出，農業部負責糧倉與食米供應站，這些都是關鍵基礎設施，若遇戰爭衝突容易受攻擊，屬機敏資訊，不宜對外公布。

中國軍隊幾乎每天都出動軍機繞台，從不放棄用武力侵台，之前曾對外發言指「中國收復台灣有何不對」、「拒簽具結未領中國身分證」的翁曉玲，昨在立院經濟委員會質詢援引美國戰略暨國際研究中心說法，指中國若今天就可封鎖隔離台灣、阻擋商船進入，台灣糧食7成都靠進口，要求農業部說明戰時開設糧食配送情況。

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陳駿季答詢回應國內公糧存糧可供國人5.5個月所需，待一期作收成就可供8個月所需，若計入民糧，則至少可供1年，並強調有完整規劃，並定期演練，也充分掌握公糧配送站地點，也指出配送會由中央將糧食交給地方後，再由地方負責籌畫，委員會結束後，陳駿季接受本報記者追問，強調這些都是機密資料，絕不會提供。

非屬經濟委員會的翁曉玲索取戰時糧食配送資訊引起譁然，民進黨立委邱議瑩、黃捷、王定宇等質疑翁曉玲是否是在替中共索資，翁曉玲今則稱台南有公布民生物資配送站的地址。

王定宇指出，翁曉玲是故意混淆農業部主管的公糧糧食配送和由經濟部主管的「民生必需品短缺時期配售」，王定宇指出，這類民生必需品短缺配售站，各地方政府本來就都有義務公布，和戰時農業部負責的公糧配送完全不同。

農業部也透過新聞稿表示，該部負責的是公糧倉庫與食米供應站，這是國內糧食儲備及供應的重要地點，屬關鍵基礎設施，在戰時衝突時易受攻擊，屬於相當機敏資訊，因此不宜對外界公布，也強調翁曉鈴昨天質詢對象為農業部，農業部針對此議題所轄的業務為公糧存放、供應、配送等規劃，公糧為國內重要關鍵基礎設施，為國內民眾的糧食安全，原本就屬機密範圍。

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