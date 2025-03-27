陳佩琪哭了！吐露柯文哲病情 盼讓他出來就醫

民眾黨27日召開「請給柯文哲醫療的權利」記者會，前民眾黨主席柯文哲的妻子陳珮琪在記者會中出示病歷，說明可能診斷原因。（記者張嘉明攝）

2025/03/27 15:31

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，近期傳出柯文哲有血尿情況。民眾黨今日召開記者會表示，柯文哲持續血尿，且疼痛伴隨嘔吐現象，恐為急性腎損傷。柯妻陳佩琪出席記者會一度哽咽落淚，並出示柯文哲病例，喊話希望能讓柯文哲出來就醫。

民眾黨今日針對柯文哲身體狀況召開記者會說明，陳佩琪、民眾黨立委陳昭姿、台大醫院退休內科教授謝炎堯醫師、民眾黨立院黨團主任出席與會。陳佩琪指出，柯文哲的身體狀況真的很不好，昨天律師去律見時，柯反應他患有肉眼可見的血尿、兩側的腰痛，以及持續血尿、噁心嘔吐，律師希望她先去申請柯文哲的病例。

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陳佩琪續指，她是在20日出庭時，律師有說柯有血尿、痛到晚上起床等狀況，北所近期發新聞稿說有協助柯文哲就診，但柯的檢查結果是她今天去申請才得知。

「這10年來柯文哲的健檢都是正常的，從未有血尿病史！」陳佩琪說明，根據柯的健康檢查報告顯示，柯的尿液檢查一直都很正常，但從去年9月至今，有嚴重的血尿、腎水腫等問題；先前柯父過世解除禁見時，柯反應說腰痛，要自己送酸痛貼布給他，但也不知道柯的實際狀況。

陳佩琪說，柯文哲3月17日在北所內看診，檢查出有左側腹股溝疼痛，合併噁心與嘔吐，但北所設備有限，只能做基本尿檢，並給柯止痛藥、解痙藥跟抗生素；20日柯文哲出庭前，柯仍在北所內看診，並向柯表示若有不適，可急診；25日北所讓柯文哲到台北醫院就診，打碎石機30分鐘，但仍持續血尿、疼痛。

媒體詢問，未來是否會為柯文哲申請具保停押、戒護就醫？陳智菡補充，律師現在正在開會討論，之後將正式提出相關相請。

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