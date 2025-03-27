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    洩漏台海作戰計畫 解放軍「武統大將」林向陽傳被捕

    有「武統大將」之稱的解放軍東部戰區司令員林向陽，近日也傳出因洩漏台海作戰計畫被捕，不過中國官方未證實。（擷取自中國百度）

    有「武統大將」之稱的解放軍東部戰區司令員林向陽，近日也傳出因洩漏台海作戰計畫被捕，不過中國官方未證實。（擷取自中國百度）

    2025/03/27 15:54

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平對軍方持續進行清洗！中國軍方第三號人物、中央軍委副主席何衛東在3月11日全國人大會議閉幕後被帶走調查、火箭軍司令王厚斌3月22日在辦公室內被當場抓捕。另外，有「武統大將」之稱的解放軍東部戰區司令員林向陽，近日也傳出因洩漏台海作戰計畫被捕，不過中國官方未證實。

    旅美中國經濟學者、獨立專欄作家蔡慎坤日前在X上推文，表示林向陽在24日突然被抓，罪名是洩漏台海作戰計畫。蔡慎坤說，何衛東和林向陽都是台海作戰方案負責人，「他們要洩漏機密，台海應該暫時安全了？」但真實原因很可能還是兩人都出身的31集團軍，失去了習近平的信任，因此在這次習近平對軍隊的大清洗遭清算。

    林向陽為福建省福清縣人，中國人民解放軍陸軍上將。現任東部戰區司令員、中共第二十屆中央委員。林向陽曾任於原陸軍第31集團軍期間與習近平在福建一起共事過，被廣泛認為是習近平派系閩江新軍的成員之一。林向陽被捕的說法，至今尚未有官方證實。

    林向陽過去被視為「武統大將」，他才在本月出席《反分裂國家法》實施20週年座談會，並在會中發言表示，該法實施以來，解放軍不斷強化演練備戰，有力震懾「台獨」分裂勢力，有效穩控台海局勢。

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