雲林拔釘二階連署破萬份 3/30曹興誠等人北港宣講助攻

雲林拔釘罷免丁學忠團隊在北港運動公園召開記者會宣布二階連署突破萬份，3月30日在北港舉辦宣講會，鼓勵大家勇於站出來參加罷免。（記者黃淑莉攝）

2025/03/27 14:47

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林罷免國民黨籍立委丁學忠第2階連署破萬，雲林拔釘罷免丁學忠團隊今（27）日在北港運動公園召開記者會，宣布二階連署書已突破1萬份，同時宣布3月30日將在北港義民路舉辦《反共護台 雲林同行》大型宣講會，邀請前聯電董事長曹興誠等重量級人物到場宣講，鼓勵更多雲林鄉親團結反共護台，勇於參與罷免行動。

雲林拔釘罷免丁學忠團隊今天在北港記者會現場拉起工地施工的黃色封鎖線，同時以黃色封鎖線做成剪綵用綵球，拔釘志工表示，這是重現在春節一階連署期間，被公家單位拉起封鎖線驅趕的場景，「封鎖線」本是被設計來保護人民安全、免於危險的，而不是拿來阻擋人民發聲、將民意拒於門外的封印。

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今天志工戴上工程帽化身為「拔釘工人」，來做剪綵儀式開工， 象徵現在國家失靈了，必須出來維修國家這個工程，拔釘工人來進行維修工程，另也代表拔釘團隊突破封鎖線，外界都視雲林是艱困選區，但已收到破萬份的連署書，透過剪綵讓大家知道這個消息，同時也宣布接下來一連串活動。

雲林拔釘志工指出，由於害怕在地勢力與被查水表，因此不少民眾會委託親朋好友前來領取空白連署書帶回家寫，並分頭挨家挨戶號召親朋好友一同參與連署，最令人感動是有一名老伯伯親自來攤位交82份連署書，阿伯說，這是他一個人跑了一週蒐集。

乘著這股氣勢，拔釘團體將在3月30日下午3點到5點在北港義民路舉辦「反共護台雲林同行」大型宣講會，邀請前聯電董事長曹興誠、前主播廖筱君、總統府資政李茂盛及沈國榮、評論員許維智等重量級人物同台宣講，鼓勵更多雲林鄉親勇於參與罷免行動，守護自由民主的家園。

拔釘團隊志工說，雲林第一選區第二階段罷免連署如火如荼進行中，二階有效連署要有近2萬8000份才過關，團隊目標是在4月底前收齊3萬5000份安全門檻的連署書，清明連假期間，拔釘團隊也將把握返鄉潮，設立多個連署攤點讓返鄉的雲林遊子都能順利連署，呼籲出外的雲林鄉親們把握清明返鄉的連署機會，相關出攤資訊請密切關注《雲林拔釘罷免丁學忠》粉專公告。

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