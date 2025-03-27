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    批韓國瑜開違法會議 民進黨團：62藍白立委應送紀律委員會

    民進黨團今行文韓國瑜，要求將韓、傅崐其及黃國昌等62名移送立院紀律委員會議處。（圖由民進黨團提供）

    民進黨團今行文韓國瑜，要求將韓、傅崐其及黃國昌等62名移送立院紀律委員會議處。（圖由民進黨團提供）

    2025/03/27 14:40

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院25日表決通過「反廢死」、「反戒嚴」2公投案逕付二讀。民進黨團主張會議無效，今（27）日行文要求召集朝野協商，並指控立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁及民眾黨團總召黃國昌等62名立委破壞國會秩序，應移送立院紀律委員會議處；而立法院秘書長周萬來等議事人員配合違法，違反公務人員服務法及行政中立，應移送法辦。

    民進黨團今天下午由民進黨團幹事長吳思瑤，率黨團幹部從議場出發至韓國瑜辦公室遞送函文；韓親自收下朝野協商通知，對民進黨團的訴求僅不斷答覆「好、好、好」。吳思瑤則呼籲，藍白別吃相難看、偷雞摸狗，按議事規則開會有這麼難嗎？若非韓國瑜有接見外賓的行程，否則應該會持續神隱。

    民進黨團總召柯建銘表示，韓國瑜及國民黨違法亂紀，於非開會時間違法通過議案，簡直無法無天，再怎麼離譜也不該如此，立法院被國民黨變成中共的人民大會堂；並呼籲韓國瑜別再落跑、畏罪潛逃，逃得了和尚逃不了廟，「你沒頭髮，也不能無法無天」。

    民進黨團函文說明，依據立法院所通知開會時間，為今年3月21日、以及3月25日上午9時至下午6時。另依立法院議事規則第27條規定：「散會時間已屆而議事未畢，主席得徵詢出席委員同意，酌定延長時間」。

    民進黨團指出，25日開會時間（18時）結束前，會議主席韓國瑜並未進場徵詢是否延長會議時間，卻在19時20分突襲，違法召開會議，進行非法表決。堂堂國會議長，豈能知法亂法、帶頭違法，黨團為此表達嚴正抗議。

    民進黨團主張，韓國瑜、傅崐其及黃國昌等62名立委蓄意破壞國會秩序、損害國會尊嚴，應移送立院紀律委員會議處；周萬來等議事人員配合違法召開會議，目無法紀，違反公務人員服務法及行政中立，應移送法辦。

    此外，民進黨團強調，25日逾議事日程排定時間（18時）的會議實為違法無效，請韓國瑜即刻就此召集黨團協商，在未有協商結論前，該次會議議事錄應不予確定。

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