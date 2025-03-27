被國台辦列入「台獨打手」名單 曹興誠批：鬼話連篇

中國國台辦設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄後，中共官方列出11人「已被舉報」名單，包括內政部長劉世芳、前聯電董事長曹興誠等人，被中共當成通緝犯公布。（記者陳鈺馥翻攝）

2025/03/27 14:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦設置「台獨打手」舉報專欄，列出11人「已被舉報」名單，包括前聯電董事長曹興誠11人在內，揚言追責。曹興誠反批，國台辦發言人陳斌華再度把他列為「台獨打手」，指控「為虎作倀，助紂為虐」，講的真是鬼話。

曹興誠今日發文指出，今天在兩岸之間，天天軍演威脅要殺害台灣人的是中共，中共就是「虎」，而陳斌華等人幫中共喊打喊殺，就是「倀」。「自己是虎是倀，還罵我『為虎作倀』，真是顛倒黑白，鬼話連篇，也是豬八戒倒打一耙」。

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曹興誠認為，其實形容中共是虎是豬，並不恰當，有汚辱動物的感覺。在台灣鼓吹武統的劉振亞，其行為根本就是兩軍對陣時的心戰喊話，想製造台灣人的恐懼，添加投降的心理。

曹興誠批評，這種心戰喊話是戰爭行為，是文攻武嚇的一種形式。台灣沒有把她逮捕問審，已經極爲寬大，竟然還有一些自稱「學者」的糊塗蛋，說台灣政府妨礙其言論自由。說出這種鬼話的人，不是極蠢，就是極壞。

「解決之道，就是大罷免！」曹興誠強調，台灣現在已經被這些極蠢極壞，成天講鬼話的投共幫盤據了國會殿堂，國家安全岌岌可危。解決之道，就是大罷免。拜託大家一起努力，參與連署。朗朗乾坤要靠大家一起維護。今天不珍惜我們的民主自由，將來就會墜入鬼哭神嚎，虎倀爲虐的黑暗世界。台灣人請務必覺醒，出來連署，出來投票！

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